Ladenburg. (stu) Es hatte einen guten Grund, weshalb in der jüngsten Jahreshauptversammlung des FV 03 die bisherige Drachenboot-Abteilung in Wassersport-Abteilung "umgetauft" wurde. Es gibt nämlich mittlerweile drei Sparten. Neben dem Drachenboot ist auch Stand-up-Paddling angesagt, und in der Abteilung gibt es zudem 23 aktive Wassersportler, die gern in Outrigger-Kanus unterwegs sind.

