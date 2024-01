Von Silke Beckmann

Ladenburg. Freude und Erleichterung waren deutlich spürbar: Der neue Kindergarten "Gänsäcker" in der Nordstadt wurde feierlich eröffnet. Noch bevor Bürgermeister Stefan Schmutz das vom Träger Postillon e.V. errichtete Gebäude am Montagnachmittag seiner Bestimmung übergab, war die Einrichtung morgens mit den ersten 30 Kindern in Betrieb gegangen.