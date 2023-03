Von Axel Sturm

Ladenburg. "Der Löwe und seine Löwin beißen nicht – treten Sie ein, wenn wir da sind, sind wir da", steht auf einer Hinweis-Tafel vor der Raucherkneipe "Zum Goldenen Löwen". Die hat seit Mitte Januar neue Pächter: Die Gastronomen Jochen Lang und seine Tochter 20-jährige Chiara.

Die beiden nehmen den Hinweis vor dem "Löwen"-Käfig sehr ernst. Sie sind fast immer da, denn einen Ruhetag gibt es bei Langs nicht. Ab 10 Uhr morgens stehen die Pächter hinter der Theke und in der Küche, denn es gibt ab sofort – und das ist neu – auch kleine Frühstücksangebote. Am altbekannten Konzept des "Löwen", dass die Türen werktags bis 1 Uhr und am Wochenende bis 3 Uhr morgens offen sind, haben die neuen Pächtern nichts verändert.

Die Bar ist der Mittelpunkt des Lokals, das ein Treffpunkt für Jung und Alt werden soll. "Wir wollen, dass auch Gäste, die sich ein Kneipenbesuch normalerweise zweimal überlegen, bei uns wohlfühlen", meint Jochen Lang, dem faire Preise wichtig sind. Es sind alle Gesellschaftsschichten willkommen.

Der Wirt blickt auf eine lange Erfahrung in der Gastronomie zurück. In der Heidelberger Straße war der 48-Jährige im "Comeback" zehn Jahre Teilhaber. Auch in zwei weiteren Filialen des Comeback in der Region war er aktiv, was er mit der Übernahme des "Löwen" aber aufgegeben hat. Dafür stieg seine Tochter Chiara mit ein, um in dem Treffpunkt für Jung und Alt die Gäste zu bedienen.

Für den Anfang stemmen Vater und Tochter den Betrieb allein, das muss aber nicht so bleiben: "Wir wollen zusätzliches Personal einstellen, wenn der Laden läuft", meint der Gastronom, der auch konzessionierter Spielautomaten-Betreiber ist. Dafür musste er eine Ausbildung absolvieren, und so ist es möglich, dass er die Spielautomaten ohne eine gesonderte Firma in Betrieb nehmen darf.

Mit dem "Löwen"-Start sind die Pächter sehr zufrieden. In der Hauptstraße schlendern gerade am Wochenende viele Touristen, die im "Löwen" nachmittags auf eine Tasse Kaffee vorbeikommen können. "Die Lage der Kneipe ist optimal", findet Lang, der sich vor allem auf die ersten sonnigen und warmen Tage freut, denn dann wird umgehend die Außenbestuhlung aufgestellt.