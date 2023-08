Von Axel Sturm

Ladenburg. Wenn die Ladenburger von Samstag bis Montag, 12. bis 14. August, ihre Kirchweih – im Volksmund Kerwe – feiern, dann werden die Altstadtgassen und speziell der Marktplatz hoffentlich wieder stark belebt sein. Ein Besucherandrang wie beim Altstadtfest, das am zweiten September-Wochenende gefeiert wird, ist zwar nicht zu erwarten – trotzdem nimmt die Kerwe in Ladenburg einen hohen Stellenwert ein.

Die ersten Marktaktivitäten fanden übrigens in der mittelalterlichen Stadt bereits im Juli 1401 statt, denn König Ruprecht I. verlieh den Bewohnern im Zentrum des Lobdengaus das Privileg zur Abhaltung einer achttägigen Kerwe mit Marktverkauf. Sie war bis in die 1970er-Jahre das wichtigste Volksfest in Ladenburg, bis es mit der Gründung des Altstadtfests 1974 als Publikumsmagnet abgelöst wurde.

Vorbei sind jetzt die Zeiten als es in den Gaststätten "Zur Rose", "Zum Ochsen", "Zur Krone" oder in der "Eintracht" noch große Kerwe-Tanzveranstaltungen gab. Auch die Zeiten der Straußwirtschaften sind längst vorbei, denn die Kerwe-Aktivitäten beschränken sich in der heutigen Zeit nur noch auf den Marktplatz und die "Außenstelle Hinterer Rindweg". Dort hat der ASV Ladenburg sein Kerwe-Zelt aufgeschlagen.

Offiziell eröffnet wird die Kerwe am Samstag um 15 Uhr auf dem Marktplatz mit dem Anschnitt des Kerwe-Kuchens, der von Bürgermeister Stefan Schmutz und den Ratsmitgliedern an die "hungrige Bevölkerung" kostenlos verteilt wird. Für die "kostenpflichtige Speisung" der Gäste am Marktplatz ist der FV 03 Ladenburg zuständig, der dort seine Kerwe-Klause aufgebaut hat.

Eine Tradition ist am Montag übrigens der Verkauf des Kerwe-Gerichts Knöchel mit Sauerkraut, was auch der ASV im Pumpwerk im Hinteren Rindweg aufgegriffen hat. Die Ladenburger Kerwe kann aber auch mit einer Besonderheit punkten: Am Samstag findet ab 11 Uhr das Kerwe-Freiluft-Gewichtheben vor der Lobdengauhalle statt. Die Gewichtheber-Abteilung unter der Leitung von Thomas Roß erwartet Gewichtheber aus dem gesamten süddeutschen Raum, die zu Ehren von Walter Engel an den Start gehen. Das Turnier trägt den Namen des Funktionärs, der mit Erwin Prior die Randsportart Gewichtheben in Ladenburg populär gemacht hat. 1993 wurde das ASV-Team sogar Deutscher Mannschaftsmeister im Gewichtheben, und Namen wie Andreas Stadler, Peter Immesberger, Manfred Nerlinger oder Dieter Laier sind den Gewichtheber-Freunden heute noch ein Begriff.

Auch für den Nachwuchs kann die Ladenburger Kerwe einiges bieten. Wenn die Kinder ihr "Kerwe-Geld" ausgeben wollen, dann freuen sich die Schausteller. Natürlich sind auch die beiden "Guzel-Frauen" Ursel Lederer und ihre Tochter Susanne Lederer-Metz bei ihrem "Heimspiel" mit dem neuen Süßigkeiten-Wagen dabei. Die frischen Schaumküsse und frisch gebrannten Mandeln sollen nach dem Verzehr eines Knöchels mit Sauerkraut besonders munden. Außerdem gibt es am Marktplatz zwei Fahrgeschäfte und einen Schießstand, wo früher die Herren der Schöpfung ihrer Liebsten gerne mal eine Plastik-Rose schossen.

Für den Ausklang am Montag treffen sich der CDU- und der SPD-Ortsverein jeweils zu ihrem Kerwe-Hock ab 18 Uhr auf dem Marktplatz. Und die Kerwe-Musikanten um Andreas Lange werden wohl zum Abschluss der Veranstaltung einige "Ladeberjer Kerwe-Lieder" anstimmen.

Hinweise zur Kerwe

Die Ladenburger Kerwe wird von Samstag bis Montag, 12. bis 14. August, auf dem Marktplatz gefeiert. Aus diesem Anlass werden ab Freitag, 11. August, bis Dienstag, 15. August, jeweils um 12 Uhr die Parkplätze am Marktplatz gesperrt. Dort werden die Gastronomiestände auf- beziehungsweise abgebaut, erläutert die Stadtverwaltung. Außerdem wird die Durchfahrt in der Hauptstraße im Bereich Ecke Kirchenstraße bis Ecke Feuerleitergasse während der Kerwe mit Pollern abgesperrt. Die Umleitung erfolgt über die Rheingaustraße beziehungsweise Hauptstraße und in die Feuerleitergasse.

Aufgrund der Sperrung wird auch in diesem Bereich der Hauptstraße ein Parkverbot ausgeschildert. Die Kerwe findet zu folgenden Zeiten statt: Samstag von 12 bis 23 Uhr, Sonntag von 11 bis 22 Uhr und Montag von 10 bis 21 Uhr. Anliegerinnen und Anlieger werden gebeten, ihre Fahrzeuge von Freitag bis Dienstag nicht in den genannten Bereichen abzustellen. Wegen der Kerwe wird der Wochenmarkt am Freitag und am Dienstag vom Marktplatz auf den Neckartorplatz verlegt. Der Wochenmarkt findet zu den üblichen Zeiten statt.