Die an der Wallstadter Straße neben Walzenspielplatz und dem inzwischen mit einem zweiten Korb ausgestatteten Basketballplatz gelegene Örtlichkeit sei prädestiniert: nahe sowohl an Schule als auch Jugendzentrum. Außerdem habe man die Anlage auch ...

Dass die Anlage in der Römerstadt realisiert wurde, geht auf einen Beschluss des Gemeinderats auf Initiative des Jugendgemeinderats zurück. Ein erst im November gefasster und damit in kürzester Zeit von der Verwaltung umgesetzter Beschluss. 30.000 Euro hat die Anlage gekostet, "in Gesundheit und Freizeitsport" und somit "gut investiertes Geld", sagte Schmutz. Rund 15.000 Euro stecken "in dem, woran man sich festhalten kann", die andere Hälfte in Fundament und Ausgestaltung. "Ich denke, das Ergebnis begeistert uns alle", betonte der Bürgermeister mit Dank an die involvierten Akteure, darunter die Mitarbeiter des Bauhofs. Denn noch vor wenigen Wochen habe das Gelände noch ganz anders ausgesehen.

Wörtlich übersetzt mit Frei- beziehungsweise Fitness-Übungen oder schlicht Gymnastik, stecken darin die griechischen Begriffe "kalos" für "schön" und "sthenos", was "Kraft" bedeutet. Der Trainingsschwerpunkt auf dem Calis-thenics-Ensemble mit seinen Sprossenwänden sowie Barren und Reck nachempfundenen Stangen in verschiedenen Höhen liegt bei intramuskulärer Koordination.

Im Anschluss an die offizielle Eröffnung am Samstag testeten die ersten Nutzer die neue Calisthenics-Anlage an der Bleiche. Foto: Beckmann

Zuvor hatten Trainer Jan Sommer und seine Calisthenics-Gruppe " Heidelbarz " vom Turnerbund 1889 Rohrbach (TBR) anschaulich mit kraftvollen und teilweise regelrecht akrobatischen Einlagen wie der menschlichen Flagge demonstriert, was nach viel Übung auf der Anlage möglich ist. Damit sorgten sie für Spannung, Bewunderung und große Begeisterung unter den zahlreichen Anwesenden, unter ihnen viele Mitglieder des Gemeinde- sowie des Jugendgemeinderats (JGR). Der Bürgermeister erklärte scherzend: "Es liegt an Ihnen, es nachzumachen." Calisthenics, so führte Schmutz aus, sei ihm erstmals vor zwei Jahren während einer Jugendsprechstunde begegnet.

Ladenburg. Es mag ja einiger Anläufe bedürfen, bis der Begriff flüssig über die Lippen rollt, aber was die Anziehung der neuen Calisthenics-Anlage anbelangt, wird nicht lange gefackelt. Kaum hatte Bürgermeiste r Stefan Schmutz am Wochenende die neue Sport-Attraktion an der Bleiche offiziell eröffnet, testeten etliche Neugierige sämtlicher Altersklassen die örtliche Innovation mit Elementen wie Hangelstrecken und Klimmzug-stangen.

Von Silke Beckmann

Doch das nun entstandene Zusammenspiel sei eine "runde Sache", fand Schmutz, der den Kraftsport-Ausführenden empfahl: "Lieber wenig und richtig als viel und falsch – es ist wichtig, dass Sie es richtig machen." Die Nähe zum Schulzentrum hat außerdem den Vorteil, dass für Sporteinheiten keine langen Wege zurückzulegen sind. Wie etwa Sharmila Pushpakanthan, Schulsozialarbeiterin der Merian-Realschule, am Rande berichtete, gebe es bereits Pläne der Fachschaft Sport, die Anlage durchaus auch zu Unterrichtszwecken zu nutzen.

"Es braucht viel Übung, um so weit zu kommen", sagte auch Sommer in Hinblick auf den beachtlichen Leistungsstand seines Teams. Grundsätzlich gelte: "Vorher immer gut warm machen." Und nur das draußen machen, was auch in der Halle gelinge, insofern: "Üben, üben, üben!" Denn alles habe seinen "Fleiß und Preis". Wenngleich der weiche Untergrund einen guten Fallschutz abgebe.

Seit 2019 ist Calisthenics eine eigenständige Abteilung im TBR. "Ich selbst komme vom Turnen, da war es naheliegend, in diese Trendsportart einzusteigen", führte der Trainer aus. Er schätzt an ihr vor allem, "dass sie Akrobatik, Turnen und Parkour vereint". Mit seinem Team trainiert er meist in der Halle, aber darüber hinaus wird immer wieder auch die 2020 eröffnete Calisthenics-Anlage in der Heidelberger Bahnstadt genutzt.