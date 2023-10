Von Axel Sturm

Ladenburg. Die Tage vor der Eröffnung des Fitnessstudios "Trainingslager – the gym" waren für Geschäftsführer Wolf Dieter Gehrig und sein Team ein echter Kraftakt. Pünktlich zum Tag der offenen Tür am Samstag zeigte sich der Fitness-Tempel jedoch von seiner schönsten Seite. "Wir haben es geschafft, und das war eine echte Teamleistung", atmete der Sportwissenschaftler tief durch, als er am Morgen die Türen aufschloss.

Bürgermeister Stefan Schmutz (r.) dankte Sabrina Burkhardt, Basel Mahmoud und Sven Witteler für den unternehmerischen Mut und Geschäftsführer Wolf Dieter Gehrig (M.) für die innovative Umsetzung. Foto: Sturm

Und die Macher des Zwölf-Millionen-Euro-Projekts wurden geradezu überrollt: Nicht nur die 300 Gründungsmitglieder, die ab sofort im Trainingslager trainieren können, sondern auch die künftigen Mitglieder, die ab 23. Oktober ins Trainingsprogramm einsteigen dürfen, waren begeistert. Auch Steven Weniger aus Mannheim sah sich um. "Ich bin beruflich schon in einigen Großstädten sesshaft gewesen und habe mich in den dortigen Studios fit gehalten. Aber was hier in Ladenburg geboten wird, ist schon außergewöhnlich", meinte der 34-Jährige begeistert.

Auch einen Außenbereich bietet das Studio. Foto: Sturm

Während die Fitnessfans ihren Informationsbedarf deckten, nannte Bürgermeister Stefan Schmutz noch einen anderen Grund, warum die Studioeröffnung eine "Bereicherung für die Stadt und die Region ist". Mit dem Angebot sei eine Marktlücke geschlossen worden. Schmutz zeigte sich begeistert, dass die Investoren Sabrina Burkhardt, Sven Witteler und Basel Mahmoud sehr viel Wert auf Qualität gelegt hätten. Der Bürgermeister lobte auch ihren unternehmerischen Mut. Am Abend bei der großen Eröffnungsgala betonten Burkhardt und Witteler, dass es in der Tat eine unternehmerische Herausforderung gewesen sei, die einstige Industriebranche zu entwickeln. Auf dem Gelände standen noch vor zehn Jahren viele Hallen, die kurz vor dem Zerfall waren. Mit der Ansiedlung der Hotel-Großwäscherei Witteler & Burkhardt wurde das Areal "wach geküsst". Die Hallen wurden von den Produktentwicklern instandgesetzt und an Betriebe vermietet, die dort unter anderem eine Schreinerei, eine Autowerkstatt und eine Brauerei eröffneten.

"Wir hatten aber immer die alte Industriehalle im Blick, und es reifte schon bald die Idee, hier ein Fitnessstudio zu eröffnen", verriet Witteler. "Und wenn Sven etwas durchsetzen will, dann lässt er nicht mehr los", ergänzten Burkhardt und Mahmoud, die sich beim Tag der offenen Tür ebenfalls rundum zufrieden zeigten. Sie forderten die Gäste auf, die modernen Fitness-Geräte und die lichtdurchfluteten Kursräume zu begutachten. Auch in den Dusch- und Umkleideräumen sowie im Wellness-Bereich wurde nicht gekleckert, sondern geklotzt. In seiner Ansprache dankte Witteler mit Gehrig auch dem "Kopf des Trainingslagers".

Applaus durfte sich zudem der Bauleiter, Architekt Alfred Burkhardt aus Altenbach, anhören. "Wir durchleben schwierige Zeiten am Bau. Doch alle Hindernisse wie Lieferprobleme beim Material wurden aus dem Weg geräumt", sagte Burkhardt, der allen beteiligten Handwerksunternehmen dankte. Die Entwicklung des Areals ist für das Investoren-Trio längst noch nicht abgeschlossen. Alfred Burkhardt wird also nicht "arbeitslos" werden. Das nächste Projekt ist das Gesundheitszentrum mit Arztpraxen, Massage-Studios und Beratungszentren, das im ehemaligen Total-Verwaltungsgebäude entstehen soll. Und den Schriesheimer Projekt-Entwicklern schwebt noch etwas vor: Die PV-Anlage, mit der jetzt schon der Strombedarf der Wäscherei und des Studios gedeckt wird, soll erweitert werden. Der Strom, der nicht sofort benötigt wird, soll in eine Batterie eingespeist werden. Abnehmer könnte unter anderem der Verkehrsverbund sein, der seine Fahrzeuge auf Elektrobetrieb umrüstet.