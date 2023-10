Ladenburg. (stu) Vor einer Woche saß Hermann Mayer als beratendes Mitglied des Technischen Ausschusses noch am Ladenburger Ratstisch, um die Interessen des Heimatbunds zu vertreten. An diesem Donnerstag wollte Mayer mit seiner Familie zu einer USA-Reise aufbrechen, um dort am Sonntag seinen 70. Geburtstag zu feiern. Doch dazu kommt es nicht mehr. Völlig überraschend ist der ehemalige Geschäftsführer einer Beton-Fabrik im Alter von 69 Jahren verstorben.

Sein Tod bewegt viele Bürgerinnen und Bürger in Ladenburg, denn das Vorstandsmitglied des Heimatbunds war in der Römerstadt eine bekannte Persönlichkeit. Er stammt aus der Gastwirtsfamilie Mayer, die bis in die 1970er-Jahre das "Mayer-Höfl" in der Färbergasse betrieb. In seiner Kindheit musste Mayer oft in der Gaststätte helfen. Hier lernte er "schaffe" und die wichtigen Leute der Stadt kennen. Mit seiner offenen und freundlichen Art war er eine Stütze der legendären Gaststätte.

Mit dem Eintritt in das Rentenalter wollte sich der Ur-Ladenburger ehrenamtlich engagieren. In seiner Freizeit brach er mit Freunden immer wieder zu Motorrad-Touren auf, und auch das Reisen in fremde Länder gemeinsam mit seiner Ehefrau zählte zu seinen Leidenschaften. Für den Heimatbund war es ein Glücksfall, dass der Schaffer und handwerklich Geschickte sich im Verein engagieren wollte. Die Entwicklung Ladenburgs und speziell der Altstadt war ihm eine Herzenssache.

Außerdem brachte er das Depot des Heimatbunds in der Huberschen Scheune auf Vordermann. Die wechselnden Ausstellungen im Schaufenster der Scheune trugen die Handschrift Mayers, der mit dieser Neuerung die Arbeit des Geschichtsvereins ins öffentliche Licht rückte.

Die Ausstellung in der Alten Kochschule zum Thema "Küchen-Utensilien der Jahrhundertwende um 1900" begleitete er ebenfalls. Die Heimatbund-Vorsitzende war über die Todesnachricht schockiert. "Er war einer, der anpacken und mit seiner menschlichen Art die Mitglieder begeistern konnte. Er wird nicht zu ersetzen sein", sagte Carola Schuhmann.

Bürgermeister Stefan Schmutz würdigte Mayers Engagement ebenfalls: "Die Nachricht von seinem Tode trifft uns alle völlig unvorbereitet. Die Stadt Ladenburg verliert mit Hermann Mayer einen sozial engagierten und fachkundigen Bürger, der sich für das Wohl seiner Heimatstadt und insbesondere der Altstadt einsetzte."