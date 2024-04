Von Christina Schäfer

Ladenburg. Am nächsten Dienstag, 30. April, ist der Verkehrsversuch in der Neuen Anlage, Luisenstraße und Schwarzkreuzstraße beendet. In einer Informationsveranstaltung waren die Bürger kürzlich nochmals eingeladen, sich einzubringen, aber auch die Bilanz von städtischer Seite und einen Ausblick auf die mögliche Zukunft zu hören.