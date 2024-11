Ladenburg. (skb) Der Lebendige Adventskalender steckt voller individuell gestalteter Besinnungen – mit Liedern, Geschichten, Musikstücken oder Gebeten. Ab Sonntag, 1. Dezember – und damit auch dem 1. Advent – wird täglich an einem anderen Ort die Ladenburger Laterne entzündet, sind Groß und Klein eingeladen, Adventsfenster zu bestaunen oder, sofern Uhrzeiten angegeben sind, an gemeinschaftlichen Feiern teilzunehmen. In deren Anschluss kommen die Gäste manchmal sogar bei Punsch und Gebäck noch ins Gespräch.

Gemeinsam ist allen Fenstern, ob "still" oder "aktiv", die Einstimmung auf Weihnachten. Organisiert haben die seit fast zwanzig Jahren stattfindende Veranstaltung erneut Petra Erl und Gertrud Junghans, die allen Gastgebern, darunter viele seit Jahren Engagierte, aber auch mehrere neue Gesichter, herzlich danken.

> Sonntag, 1. Dezember, 19 Uhr: Fam. Zuber/Hammerschlag, Bauerngarten Feuerleitergasse

> Montag, 2. Dezember, 16 Uhr: Haus am Waldpark, Trajanstr. 70

> Dienstag, 3. Dezember, 18 Uhr: Fam. Junghans, Im Oberen Rech 21

> Mittwoch, 4. Dezember, 12 Uhr: Dalberg-Grundschule, Lustgartenstr. 4

> Donnerstag, 5. Dezember, 9.15 Uhr: Astrid-Lindgren-Schule, Breslauer Str. 61

> Freitag, 6. Dezember, 10 Uhr: Erich-Kästner-Schule, Scheffelstr. 6

> Samstag, 7. Dezember, 17 Uhr: Fam. Ringer, Eingang am Freibad

> Sonntag, 8. Dezember, 18 Uhr: Ökumenekreis, Katholische Kirche St. Gallus

> Montag, 9. Dezember, 19 Uhr: Liederkranz Frauenchor, Am Bischofshof

> Dienstag, 10. Dezember, 10 Uhr: St.-Johannes-Kindergarten, Breslauer Str. 85

> Mittwoch, 11. Dezember, 16 Uhr: Awo Kindervilla, Bahnhofstr. 19

> Donnerstag, 12. Dezember, 18.30 Uhr: Frauengemeinschaft St. Gallus, Feuerleitergasse 12

> Freitag, 13. Dezember, 18 Uhr: Ladenburg INT.AKT e.V., Hauptstr. 58

> Samstag, 14. Dezember, 17 Uhr: Ev. Stadtmission, Friedrich-Hecker-Weg 4

> Sonntag, 15. Dezember, 17 Uhr: Besinnungsandacht, Katholische Kirche St. Gallus

> Montag, 16. Dezember, 17.30 Uhr: Kolpingfamilie, Alljehäusel, Heidelberger Straße

> Dienstag, 17. Dezember (still), Fr. Zenzen, "Behandelbar", Bahnhofstr. 17

> Mittwoch, 18. Dezember (hausintern), Seniorenheim Rosengarten, Friedrich-Ebert-Str. 13

> Donnerstag, 19. Dezember, 15 Uhr: Johannes-Diakonie, Neugraben 2

> Freitag, 20. Dezember, 18 Uhr: Fam. Volk, Stahlbühlring 85

> Samstag, 21. Dezember, 20 Uhr: Nine lessons and carols, Evangelische Stadtkirche

> Sonntag, 22. Dezember, 17 Uhr: "La Brass", Posaunenchor der FEG, Innenhof der Martinsgärten

> Montag, 23. Dezember, 17 Uhr: Kurrendeblasen des Ev. Posaunenchors, ab Ev. Stadtkirche

> Dienstag, 24. Dezember, Gottesdienste in den Gemeinden