Damit das Freibad gut für die Zukunft aufgestellt ist
Geschäftsführer Vincent van Buren übergab Förderverein einen gewichtigen Scheck. Die "1000x100-Aktion" ist gut angelaufen.
Ladenburg. (stu) Walter Dehnel, der Vorsitzende des Freibad Fördervereins Ladenburg (FFL), und sein Stellvertreter Jochen Quintel sind derzeit besonders aktiv, damit sich die FFL-Kasse füllt. Schließlich will sich der Förderverein, der im Jahre 2002 gegründet wurde, an den anstehenden millionenschweren Renovierungsarbeiten kräftig beteiligen.
Und da kam die jüngste Spende gerade recht.
