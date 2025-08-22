Freitag, 22. August 2025

Plus Ladenburg

Damit das Freibad gut für die Zukunft aufgestellt ist

Geschäftsführer Vincent van Buren übergab Förderverein einen gewichtigen Scheck. Die "1000x100-Aktion" ist gut angelaufen.

22.08.2025 UPDATE: 22.08.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 33 Sekunden
FFL-Vorsitzender Walter Dehnel (l.) und Jochen Quintel (r.) nahmen die Spende von Vincent van Buren gerne entgegen. Foto: stu

Ladenburg. (stu) Walter Dehnel, der Vorsitzende des Freibad Fördervereins Ladenburg (FFL), und sein Stellvertreter Jochen Quintel sind derzeit besonders aktiv, damit sich die FFL-Kasse füllt. Schließlich will sich der Förderverein, der im Jahre 2002 gegründet wurde, an den anstehenden millionenschweren Renovierungsarbeiten kräftig beteiligen.

Und da kam die jüngste Spende gerade recht.

