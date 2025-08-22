Ladenburg. (stu) Walter Dehnel, der Vorsitzende des Freibad Fördervereins Ladenburg (FFL), und sein Stellvertreter Jochen Quintel sind derzeit besonders aktiv, damit sich die FFL-Kasse füllt. Schließlich will sich der Förderverein, der im Jahre 2002 gegründet wurde, an den anstehenden millionenschweren Renovierungsarbeiten kräftig beteiligen.

Und da kam die jüngste Spende gerade recht.