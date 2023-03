Die zweite kam bei der Entsorgung des Altmaterials und des Schutts, denn der Gastraum und die zwölf Hotelzimmer wurden in einen rohbauähnlichen Zustand versetzt. "Alles musste raus", erläuterte der Gastronom. Er kalkulierte am Anfang, dass rund 50 Container für Schutt reichen müssten. Mittlerweile seien es schon über hundert, die abgefahren wurden. Eine weitere Überraschung erlebte der Investor bei näherer Betrachtung der Dächer, die jetzt nach den Vorgaben der Altstadtsatzung teilweise neu eingedeckt werden müssen.

In der jüngsten Sitzung des Technischen Ausschusses (TA) fragte Max Keller (Grüne) nach, ob beim Umbau der Krone die denkmalrechtlichen Vorgaben erfüllt werden, zumal man noch keine Informationen erhalten habe, was in der Krone alles passiert. Der zuständige Gebäudemanager der Stadt, Götz Speyerer, informierte, dass er mit dem neuen Inhaber ständig im Austausch stünde. Es seien keine Veränderungen in dem denkmalgeschützten Anwesen vorgenommen worden, die relevant seien, und die im TA behandelt werden müssten.

Ladenburg. Als Vater weiß der Mannheimer Investor Vincenzo Armenio, der in Ladenburg den Gastronomiebetrieb "Zur Goldenen Krone" gekauft hat, was ein Überraschungsei ist. Das größte Überraschungsei hat sich der Gastronom, der in Mannheim mehrere Eisdielen und in Ladenburg das Edelbistro "ENO" betreibt aber selbst ins Nest gelegt. "In der Tat erlebt man beim Umbau eines historischen Gebäudes täglich etwas Unerwartetes", sagte Armenio der RNZ.

Von Axel Sturm

Ladenburg. Als Vater weiß der Mannheimer Investor Vincenzo Armenio, der in Ladenburg den Gastronomiebetrieb "Zur Goldenen Krone" gekauft hat, was ein Überraschungsei ist. Das größte Überraschungsei hat sich der Gastronom, der in Mannheim mehrere Eisdielen und in Ladenburg das Edelbistro "ENO" betreibt aber selbst ins Nest gelegt. "In der Tat erlebt man beim Umbau eines historischen Gebäudes täglich etwas Unerwartetes", sagte Armenio der RNZ.

Vincenzo Armenio. F: stu

In der jüngsten Sitzung des Technischen Ausschusses (TA) fragte Max Keller (Grüne) nach, ob beim Umbau der Krone die denkmalrechtlichen Vorgaben erfüllt werden, zumal man noch keine Informationen erhalten habe, was in der Krone alles passiert. Der zuständige Gebäudemanager der Stadt, Götz Speyerer, informierte, dass er mit dem neuen Inhaber ständig im Austausch stünde. Es seien keine Veränderungen in dem denkmalgeschützten Anwesen vorgenommen worden, die relevant seien, und die im TA behandelt werden müssten.

Das Dach muss entsprechend den Vorgaben der Altstadtsatzung neu gedeckt werden. Die ursprünglichen Mauern des über 400 Jahre alten Gasthofs werden nicht verändert. Foto: Sturm

Beim Vorort-Termin bestätigte Armenio, dass die Grundmauern des Gebäudes, das um 1600 erbaut wurde, beim Innenausbau nicht angetastet werden. Die neue Raumeinteilung werde durch die Einziehung von Wänden im Trockenbau umgesetzt. Jeder Schritt sei mit der Verwaltung abgesprochen worden. "Letztendlich mussten wir das komplette Gebäude kernsanieren. Nichts konnte wiederverwendet werden." Das war die erste Überraschung, die der Investor hinnehmen musste.

Die zweite kam bei der Entsorgung des Altmaterials und des Schutts, denn der Gastraum und die zwölf Hotelzimmer wurden in einen rohbauähnlichen Zustand versetzt. "Alles musste raus", erläuterte der Gastronom. Er kalkulierte am Anfang, dass rund 50 Container für Schutt reichen müssten. Mittlerweile seien es schon über hundert, die abgefahren wurden. Eine weitere Überraschung erlebte der Investor bei näherer Betrachtung der Dächer, die jetzt nach den Vorgaben der Altstadtsatzung teilweise neu eingedeckt werden müssen.

Diese Unwägbarkeiten sind mit deutlich höheren Kosten, als zunächst veranschlagt waren verbunden. 2,5 bis drei Millionen Euro wird die Krone wohl letztendlich kosten. "Ich habe den Kauf und die Projektumsetzung trotzdem nicht bereut", hat der Sizilianer den Mut nicht verloren. Es sei spannend, ein historisches Gebäude so umzugestalten, dass das geplante Geschäftsmodell funktioniert.

Armenio will seinen Gästen eine hochwertige Gastronomieatmosphäre im italienischen Stil bieten. Der Biergarten, wohl der schönste in ganz Ladenburg, spielt hierbei eine zentrale Rolle. Demnächst rücken die Pflasterer an, um den Außenbereich des Biergartens zu gestalten. Derzeit arbeiten rund 20 Handwerker auf der Überraschungsbaustelle, die der Gastronom jeden Tag besucht. "Es kommen quasi täglich neue Fragen auf, die schnell beantwortet werden müssen", berichtete Armenio.

Den Plan, zusätzlich einen Feinkostladen in dem Gebäude unterzubringen verwarf er und will sich vorerst in erster Linie auf den Gastronomie- und Hotelbetrieb konzentrieren. Die Zimmerpreise will er im Vergleich zu seinem Vorgänger, der für eine Übernachtung zwischen 150-200 Euro verlangte, deutlich reduzieren. "Wir sind doch nicht in einer Großstadt. In Ladenburg kann man so hohe Übernachtungspreise nicht vermitteln", findet er.

Den anvisierten Eröffnungstermin Anfang April hat der Gastronom etwas nach hinten verlegen müssen. "Spätestens Ende April soll der Betrieb aber eröffnet werden", ist er optimistisch, dass trotz der zu erwartenden weiteren Überraschungen, dann die ersten Einnahmen verbucht werden können.

Personell ist der Gastwirt gut aufgestellt, da er auf den Pool an Angestellten seiner Mannheimer Betriebe zurückgreifen kann.