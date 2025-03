Von Axel Sturm

Ladenburg. "Heimischer Obstbau – mit allen Sinnen fühlen und spüren." So lautet das Motto des Erlebnislands, mit dem sich der Ladenburger Hegehof ein weiteres Standbein aufbauen will. Neben dem landwirtschaftlichen Betrieb und dem "Beeren-Café" soll dafür auf dem Betriebsgelände in Neuzeilsheim eine Scheune abgetragen und an gleicher Stelle ein Neubau