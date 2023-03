"Im 18. Jahrhundert gab es Hunderte von Salons", sagte Jungcurt, die eine Auswahl häufig einflussreicher Gastgeberinnen, der sogenannten Salonnières, vorstellte. Darunter Madame de Tencin, die als "Amazone in einer Männerwelt" galt und als eine der Ersten die Lebensweise König Ludwigs XIV. anprangerte. Oder Madame Lambert, die "Urmutter der künstlerisch-geselligen ...

Ladenburg. Es gab im 18. und 19. Jahrhundert einen kleinen Kreis von Frauen, die alles andere als "Heimchen am Herde" waren. Sie organisierten literarisch-politische Salons, in denen sich die intellektuelle Elite Frankreichs und später auch Deutschlands unter anderem in Mannheim traf.

Von Silke Beckmann

Uta Jungcurt spannte einen historischen Bogen von Paris bis Mannheim. Foto: Beckmann

Erster bedeutender Pariser Salon überhaupt war das Hôtel de Rambouillet, Residenz der Marquise de Rambouillet, die dort ab 1620 fast 30 Jahre lang eine literarische Zusammenkunft betrieb. Ein neues, "aber überaus erfolgreiches" Format, dessen Zusammenkünfte gegenseitiger geistiger Anregung von respektvoller Höflichkeit und gehobener Sprache geprägt waren.

"Im 18. Jahrhundert gab es Hunderte von Salons", sagte Jungcurt, die eine Auswahl häufig einflussreicher Gastgeberinnen, der sogenannten Salonnières, vorstellte. Darunter Madame de Tencin, die als "Amazone in einer Männerwelt" galt und als eine der Ersten die Lebensweise König Ludwigs XIV. anprangerte. Oder Madame Lambert, die "Urmutter der künstlerisch-geselligen ‚Freiräume‘", die die schlechte Bildung von Mädchen kritisierte und Montesquieu zum Sitz in der Académie française verhalf.

Den Blick auf Deutschland gerichtet, rückte Jungcurt zwei Fürstinnen in den Fokus, deren sogenannte "Musenhöfe" im 18. Jahrhundert Spuren hinterlassen hatten: Sophie Dorothea Königin von Preußen, die einen kleinen, eleganten Salon in Berlin hatte, und Herzogin Anna Amalia von Sachsen-Weimar, die überzeugt war: "Ohne Künstler kann man nicht leben, weder im Süden noch im Norden."

Ein Bild Theobald von Oers zeigte ein Treffen unter anderem mit dem Weimarer Viergestein Schiller, Herder, Wieland und Goethe. Über Johanna Schopenhauer, Henriette Herz und Rahel Levin zeichnete Jungcurt ihr Kaleidoskop bis hin zu Bettina von Arnim, der "Grande Dame der Romantik", die einen literarischen Salon in Berlin betrieb und deren sozialkritische Schriften viel diskutiert wurden.

Und schließlich der Sprung nach Mannheim, wo die Mäzeninnen Bertha Hirsch (1850–1913) und Helene Hecht (1854–1940) einen gesellschaftlichen Salon unterhielten, den größten der Quadratestadt, in dem Künstler und Politiker verkehrten. Beide waren kulturell engagiert. So unterstützte Hirsch die Lesehalle in der Neckarstadt, während Hecht und ihr Ehemann, der jüdische Jurist, Bankier und Kaufmann Felix Hecht, die Gründung der Mannheimer Hochschule für Musik förderten.

Hecht, die auch nach 1933 in Mannheim blieb, führte ein zurückgezogenes Leben, das endete, als die 86-Jährige 1940 vom NS-Regime deportiert wurde. Die Fahrt ins Internierungslager Gurs überlebte sie nicht. Die einstige Villa der Familie beherbergt heute eine Außenstelle des Zentralinstituts für Seelische Gesundheit.

Mit viel Applaus dankte das Publikum und Evelyn Bausch überreichte für den Heimatbund einen guten Tropfen. Kreutz verwies auf kommende Vorträge der Reihe, angefangen mit Christian Burkhart, der zum Thema "Das Kriegsende 1945 an der badischen Bergstraße nach den ‚Kriegsberichten‘ der katholischen Seelsorger im Dekanat Heidelberg" spricht. Termin ist Donnerstag, der 30. März, um 19 Uhr im Domhof, der Eintritt ist frei.