Sandhausen. (cm) Seine Jahresrückblicke sind längst Kult, ebenso wie seine alljährlichen Maibockreden im Hofbräuhaus in München legendär sind: Am Donnerstag, 29. August, um 20 Uhr kommt Django Asül mit seinem Live-Programm "Am Ende vorn" auf den Festplatz in Sandhausen.

Asül ist Träger des Bayerischen Verdienstordens, des Bayerischen Kulturpreises sowie des Bayerischen Kabarettpreises und knöpft sich die großen politischen Themen vor. Karten gibt es im Rathaus an der Zentrale.