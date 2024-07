Von Hannelore Schäfer

Schriesheim. Ferienzeit ist Wanderzeit. Dann mal ab in die Natur. Wer einmal den Rucksack gepackt und die Wanderschuhe geschnürt hat, der wird es wieder tun. Die frische Luft, das Unterwegs sein auf Schusters Rappen in Feld, Wald und Flur – all das macht glücklich und entspannt.

"In Schriesheim gibt es schöne Wanderwege und viel zu entdecken",