Von Kerstin von Splényi

Walldorf. Alle Wege führen nach Walldorf – so ließe sich die diesjährige Ausgabe der "Konzerte der Stadt" zusammenfassen. Denn der "versteckte rote Faden" bestehe darin, erklärt der Musikbeauftragter der Stadt, Timo Jouko Herrmann bei der Vorstellung des diesjährigen Programms, dass jedes der fünf Konzerte in besonderer Weise mit Walldorf verbunden ist.

Auch in diesem Jahr würden wieder herausragende Künstlerinnen und Künstler für spannende Hörerlebnisse sorgen, versprach Herrmann. "Ganz besonders freue ich mich, dass wir dieses Mal auch begabten jungen Musikerinnen und Musikern vom Walldorfer Gymnasium eine Bühne bieten können."

Der Startschuss fällt am 30. Januar mit dem Flötenquartett "Flûtes Fatales". Dieses ungewöhnliche Ensemble spielt alle Arten von Querflöten wie Piccolo-, Alt- sowie Bassflöte und interpretiert damit die verschiedensten Musikstile ganz neu. Percussion-Geräusche zum Beispiel werden dank der großen Klappen erzeugt und sorgen für eine neue Klangerfahrung. Die Verbindung des groovigen und kurzweiligen Quartetts zu Walldorf entsteht durch die Flötistin Ulrike Lamadé. Ihr Mann Otto Lamadé, gebürtiger Walldorfer, ist vielen noch von den vom ihm dirigierten Walldorfer Waldkonzerten bekannt.

"Mit dem Kammerkonzert des Gymnasiums wollen wir die Reihe auch für junge Menschen öffnen und können uns auch eine Zusammenarbeit mit anderen Schulen vorstellen," sagte Herrmann, der sich über das Engagement freut, für das er sich auch noch weitere Formate vorstellen könnte. Am 13. Februar werden zunächst junge musikalische Talente des Walldorfer Gymnasiums ihr ganzes Können auf verschiedenen Instrumenten unter Beweis stellen.

Das dritte Konzert wird nur einer einzigen Komponistin gewidmet sein. Die gebürtige Rastatterin Luise Adolpha Le Beau hat sich zeitlebens mit eisernem Willen in der im 19. Jahrhundert männerdominierten Musikwelt behauptet und gegen haarsträubende Vorurteile gekämpft. Die facettenreichen Werke der Romantikerin wurden vielfach ausgezeichnet und vom Leipziger Gewandhaus bis nach Australien aufgeführt.

Mit dem Konzertprogramm "Le Beau Pur" huldigt das Le-Beau-Ensemble dieser Ausnahmekünstlerin. Auf ihrer Tour zur im Frühjahr erscheinenden CD machen die fünf Musikerinnen am 20. März in Walldorf Station. Die Geschwister Liese und Trude Mészàr, Viola und Violoncello im Ensemble, sind die Enkelinnen von Ingrid Heller, der einst der Laden "Tabak Heller" gehörte, und haben somit familiäre Bindungen nach Walldorf.

Die unübliche Kombination von Flöte, Oboe, Klarinette und Klavier entführt mit Werken der Romantik von Camille Saint-Saëns, Ernesto Cavallini und anderen in eine vom "Reisefieber", so auch der Konzertname am 15. Mai, geprägten Welt. Die auf dem Programm stehenden Komponisten haben sich bei ihren umfangreichen Reisen stets von jeweiligen Kulturräumen inspirieren lassen. "Die vier Weltklassekünstler des Abends setzen dies mit einer außerordentlichen Virtuosität um," verspricht Herrmann. Die Verbindung zu Walldorf stellen die Musiker Irmela Boßler und Bernhard Kastner her, die beide schon in den 80er Jahren in Walldorf gespielt haben. "Dieses Mai-Konzert widmen wir dem kürzlich verstorbenen und ehemaligen Konzertreihenleiter Gerald Kegelmann," ergänzte Herrmann.

Das New Yorker Jazzlabel "Blue Note", bei dem einige der wohl berühmtesten Jazzkompositionen veröffentlicht wurden, ist Ausgangspunkt für das Sommer-Open-Air-Konzert "Jazzclassics" im Innenhof der Stadtbücherei. Am 3. Juli wird die Formation "5-to-play" für eine lauschige Atmosphäre sorgen. Der Schlagzeuger Holger Nesweda sorgt als gebürtiger Walldorfer für die Verbindung zur Astorstadt.

Nachdem der vorgezogene Konzertbeginn im letzten Jahr auf so großen Zuspruch stieß, verwies Timo Jouko Herrmann darauf, dass auch in diesem Jahr alle Konzerte in der Laurentiuskapelle bereits um 19 Uhr beginnen. Lediglich das Open-Air-Konzert im Innenhof der Stadtbücherei startet um 20 Uhr.

Abschließend gab der Musikbeauftragte noch einen kurzen Ausblick auf die "Walldorfer Musiktage" im Herbst. Das kommunale Klassikfestival ist dem 200. Todestag des Mozart-Zeitgenossen und vermeintlichen Gegenspielers Antonio Salieri gewidmet. Unter dem Titel "Salieri – Dichtung und Wahrheit" wird vielfältigen Legenden und Fake News nachgespürt.

Karten für die "Konzerte der Stadt" kosten zehn, ermäßigt sechs Euro, und sind an der Rathauspforte, Nusslocher Straße 45, oder bei Bücher Dörner Walldorf, Bahnhofstraße 8, erhältlich.