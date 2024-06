Neckargemünd. (cm) Marlin Staudenmaier hat es geschafft: Der 16-jährige Neckargemünder kann sich künftig Stadt- und Ortschaftsrat nennen. Er ist der jüngste Mandatsträger der ganzen Region – und auch der jüngste aller Zeiten.

Denn erstmals durften bei der Kommunalwahl am Sonntag auch 16- und 17-Jährige kandidieren. Marlin Staudenmaier trat für die SPD an – und wurde mit 1126 Stimmen in