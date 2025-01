Neckargemünd/Neckarsteinach. (bmi) Ein kleines Hochwasser schwappt am Donnerstag und morgigen Freitag durchs Neckartal. Die Hochwasservorhersagezentale prognostizierte am Mittwochabend, dass der Pegel auf rund 4,20 Meter in Gundelsheim steigen und im Laufe des heutigen Tages seinen Scheitel erreichen soll.

Damit stehen der große und kleine Lauer in Neckarsteinach wohl unter Wasser, während Neckargemünd bei diesen Werten vom Hochwasser verschont bliebe. Die Stadt kündigte dennoch an, vorsorglich Warnschilder aufzustellen.