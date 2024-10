Leimen/Nußloch/Sandhausen/Wiesloch. (fhs) Bernhard Pawelzik heißt der designierte Leitende Pfarrer für die neue katholische Kirchengemeinde Wiesloch. Dazu gehören ab 2026 auch Sandhausens Katholiken. Der 53-Jährige spricht über seine künftige Rolle, die neue Kirche und skizziert Perspektiven anknüpfend an Merksätze des Theologen Karl Rahner und des Schriftstellers und Seefahrers Gorch Fock.

Ein Ortsgeistlicher ist Erzbischof und Papst Gehorsam schuldig. Er ist Teil der Kirchenhierarchie. Sind Sie von gestern?

Dieses Neue-Kirche-Sein heißt nicht: Hier oben ist der Pfarrer und unten die Leute. Ich bin Priester dieser Kirche. Ich habe die Aufgabe, eben für den Teil, für den ich Verantwortung trage, zu schauen, wo Leben ist, wo es wächst, und alles dafür zu tun, es zu fördern und dass die Menschen dem vertrauen.

Ich beziehe mich auf die Aussage Jesu’ in Johannes 10,10: Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. Die Hierarchie steht dann nicht mehr im Vordergrund. Jeder bringt sich mit seiner Berufung ein – ich eben als Priester. Das sieht man jetzt auch an der Weltsynode.

...bei der auch letztlich der Papst entscheidet.

Das wissen viele gar nicht: Da sind Tischgruppen, und jeder, egal ob Bischof, Ordensfrau oder Laie, muss da von einer Erfahrung erzählen. Die anderen hören zu und geben darauf Resonanz. Das heißt: Das, was ich erzähle, bewirkt beim anderen was. Da spielt Hierarchie auf einmal keine Rolle mehr. Und es wächst was.

Und sie kommen zu einem Ergebnis, ohne dass es irgendwie verordnet wäre. Der Priester, der Diakon, der Pastoralreferent, jeder Gläubige – alle haben sie ihre Berufung. Und wir sind füreinander da, einander zu stärken. So hat auch jede Gemeinde, jeder Ort eine Berufung. Wir wollen, dass überall vor Ort Leben wächst, und das stärken.

Die Einheit von Kirche vor Ort zeigt sich mit den Leuten, die da sind und mit denen, die am Rande stehen und die gerade nicht da sind. Einheit herzustellen ist meine Aufgabe als Priester. Auch Einheit chronologisch gesehen mit einer Kirche, wie sie früher war und wohin sie sich heute entwickelt.

Ich bin eher wie ein Abenteurer. Ich geh’ gern voraus. Ich sag immer, ich leb’ in der optimalen Zeit. Ich kann gestalten, wie man schon lang in der Kirche nicht hat gestalten können mit Leuten, die das auch wollen.

Muss ein Pfarrer nicht vor Ort bei seinen Schäfchen sein? Das sind bei Ihnen bald 44.000 in 19 Gemeinden.

Um dafür zu sorgen, des jeder seine Erfahrung von ’Beheimatung’ machen kann, muss nicht ich persönlich da sein. Ohne das Gefühl von Zugehörigkeit ist keine Wandlung möglich, und das ist der innerste Kern, für den ich stehe. Für die Eucharistie, für die Wandlung, und dann die Sendung. Sonst erfüllen wir unseren Auftrag in der Welt nicht. Wir sind gesendet, die Kultur der Welt mitzuprägen. Und ich glaube tatsächlich, in dem ganzen Prozess, den wir jetzt anstoßen, können wir als Kirche – wenn wir das gut machen – zeigen, wie der Heilige Geist wirkt.

Wenn wir es schaffen, dass es ein fruchtbares Miteinander wird, dass ich zugestehe, dass der andere eine andere Berufung hat, das ich mich darüber freue und dass ich das fördere – dann habe ich eine Gemeinde, wo der Heilige Geist das Entscheidende tut, bei dem wir nur Werkzeuge sind. Es ist kein Automatismus, wir machen eine Super-Arbeit und dann kommt auch was Gutes dabei raus. Ich glaube, wir bekommen da was geschenkt.

Das ist unsere Berufung, und das wollen wir weiter geben. Das Symbol dafür ist die Schale. Ich hab’ nur ein Leben und will das einsetzen in dem Bereich, für den ich verantwortlich bin.

Wieso haben Sie noch keine Kennenlern-Termine etwa in Leimen, Nußloch und Sandhausen angeboten?

Weil wir vom Projektkoordinatoren-Tandem – Gernot Hödl und ich – da anders vorgehen als vielleicht andere Pfarreien. Nicht flächendeckend; unser Ansatz ist: Wir schauen, wo sich Leben regt. Wir sind bisher überall hingegangen, wo wir angefragt worden sind. Es geht darum, in Kontakt mit der neuen Art von Kirche zu kommen. Das läuft in Zukunft nicht mehr nur allein mit dem Pfarrer. Uns geht’s um das Erleben des ,Gemeinsam neue Kirche sein’.

Wie motivieren Sie in Ihrer Pfarrei Gemeindemitglieder, sich mehr ehrenamtlich zu engagieren?

Überall dort, wo Beteiligte etwas erlebt haben, wie etwa beim Begegnungsforum ,Tasting’ im Juni im Schloss in Unteröwisheim, sind die Menschen motivierter heraus gekommen. Nicht ohne Grund hat unsere Hauptveranstaltung, bisher unser kleiner Katholikentag, ,Tasting’ geheißen. Da ging’s nicht darum Speisen zu kosten, sondern das Miteinander. Motivation wird nicht klappen über ,Du sollst!’, ,Du musst!’, sondern wird über die Erfahrung funktionieren. Da gibt’s übrigens einen schönen Film der Erzdiözese Freiburg davon.

Was stärkt Ihnen den Rücken trotz der Nachrichten über neue Missbrauchsfälle und wiederholtem Druck aus Rom auf die Glaubenspraxis deutscher Katholiken, was Mitspracherechte allgemein oder die Wertschätzung der Frauen angeht?

Also ganz persönlich meine Familie und meine Priestergemeinschaft, das andere ist das Erleben, wie Menschen in vielen kleinen Einzelmomenten ihre Erfahrung mit Gott machen. Dass Gott wirkt, das sehe ich im Kleinsten. Gefordert fühle ich ich nur bei der Frage, was machen wir jetzt damit, wie müssen wir das weiterführen, verstärken, wie gelingt das?

Da passiert einiges. Das ist auch, wo ich mich selbst als wirksam erfahren kann. Ich kann auf der Weltbühne nicht mitspielen, das sollen andere machen, aber da, wo ich verantwortlich bin, da mache ich tatsächlich in der konkreten Einzelbegleitung ermutigende Erfahrungen. Das ist mit Ministranten auf der Romwallfahrt, beim Pilgern mit Jugendlichen, bei einem tollen Gespräch mit jemand auf der Straße, den man zufälligerweise trifft. Nach der Erstkommunion hatten wir eine Familienwallfahrt nach Assisi - den Alltag mit den Familien zu teilen, das hat so viel Spaß gemacht, mit Kindern am Tisch zu sitzen, nicht über Theologie zu sprechen sondern darüber, was die Kinder da im Moment erlebt haben.

Da war so eine Szene: Beim spazieren gehen kommt ein kleiner Bub auf mich zu: ’Das hat mir mein Papa geschenkt’ und zeigt mir ein kleines Holzkreuz. ’Ich versteh’ nicht warum. Ich hab doch gar nichts gemacht. Er hat’s mir einfach so geschenkt.’ Das hat den Bub total beschäftigt. Da sag ich zu ihm: ’Weiß Du, darauf gibt’s nur eine Antwort: Wahrscheinlich, weil er Dich so liebt, wie Du bist.’

Wenn man das erlebt, dass man da so unglaublich wirksam ist, dass man hilft, das Leben in seiner Fülle zu sehen, und das zu verstärken – das stärkt einem den Rücken. Das macht so viel Freude, da hätt’ ich gern mehr davon.

Welches geistliche Wort richten Sie an ihre verstreuten Gemeindemitglieder?

Ich möchte frei nach dem Theologen Karl Rahner formulieren: Die Kirche der Zukunft wird eine Kirche von Christen sein, die etwas erfahren haben, oder sie wird nicht mehr sein". Einer meiner Lieblingssätze stammt vom Schriftsteller und Seefahrer Gorch Fock, dem in der Seeschlacht vom Skagerrak 1918 umgekommenen Marinesoldaten, der dem Schulschiff der Marine den Namen gegeben hat.

Fock hat einmal gesagt, ’Ich weiß nicht, wohin Gott uns führt. Ich weiß aber, dass er uns führt. Ich glaube, es geht bei Kirche der Zukunft tatsächlich darum, Gottvertrauen zu haben. Bisher sind wir gewohnt, irgendwie Kirche zu machen.

Wir sind jetzt aber eingeladen zu schauen, wo Gott selber wirkt und wo wir ihn dabei unterstützen können und mitarbeiten. Er wirkt durch den Einzelnen. Durch die Originalität, die er in jeden hineingelegt hat.