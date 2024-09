Bammental. (ugb) Radler touchiert Passantin, fährt gegen Rad und beschädigt dadurch ein Auto: Ein kurioser Unfall mit anschließender Kettenreaktion hat sich am Dienstagnachmittag in der Hauptstraße ereignet.

Wie die Polizei berichtet, soll ein noch unbekannter Radfahrer gegen 15.45 Uhr auf dem dortigen Gehweg im Vorbeifahren eine Passantin am Arm touchiert haben. Anschließend fuhr der Unbekannte offensichtlich gegen ein abgestelltes Fahrrad. Das Rad wiederum fiel in der Folge auf ein geparktes Auto und beschädigte dies. "Im Anschluss soll der Unbekannte in Richtung Grundschule davongefahren sein", berichtet die Polizei.

Der Radler wird beschrieben als 1,75 bis 1,80 Meter groß, etwa 70 Jahre alt, mit weiß-grauem, schulterlangem Vollbart. Er war bekleidet mit einer roten Badehose sowie einem brombeerfarbenen T-Shirt und trug eine Brille mit auffällig kleinen Gläsern. Am geparkten Auto entstand ein Schaden von rund 1000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise zum Unfall und dem Unbekannten unter Telefon 06223/92540.