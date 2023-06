Von Micha Hörnle

Schriesheim-Altenbach. "Eine Rakete Gottes" nannte unlängst Diana Deutsch in der RNZ-Freizeitbeilage die Katholische Kirche Sankt Michael. Auch der hessische Schauspieler Walter Renneisen, "Stargast" beim Konzert des MGV Liederkranz vor gut eineinhalb Jahren, schwärmte: "Das ist eine Weltkirche! Eine so gigantische Architektur! Ich fühle mich hier so wohl