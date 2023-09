Von Max Rieser

Edingen-Neckarhausen. Die Doppelgemeinde kommt in diesem Jahr aus dem Feiern überhaupt nicht mehr raus. 1250-Jahrfeier, Partnerschaftsfest, "Rund ums Schloss" und zuletzt die Kerwe, boten in den vergangenen Monaten Unterhaltungsprogramm satt. Bevor dann in drei Wochen die Edinger Kerwe gefeiert wird, macht der Karnevalsverein Kummetstolle (KVK) den Freibadparkplatz in Neckarhausen zur "Wiesn".

Am Samstag, 16. September, veranstalten die Narren dort nämlich zum mittlerweile fünften Mal ihr Oktoberfest, das im vergangenen Jahr knapp 1000 Gäste anlockte. An den Erfolg des Vorjahres will man anknüpfen, berichtet der Vorsitzende der Kummetstolle, Timm Hartwig: "Wir haben vergangenes Jahr 850 Karten im Vorverkauf unter die Leute gebracht, das haben wir dieses Jahr auch schon geschafft", sagt er zufrieden.

Das erste Oktoberfest des KVK fand 2017 im Zuge des Vereinsjubiläums in Neckarhausen statt und war ein so großer Erfolg, dass man es – mit zweijähriger Corona-Pause – seitdem jährlich anbietet. Es ist aber nicht nur eine willkommene Party für den feierfreudigen Verein, es ist auch die Einstimmung auf die Karnevalskampagne, die am 11. November startet, der in diesem Jahr auf einen Samstag fällt, "ein schönes närrisches Datum", wie Hartwig findet.

Für die Mitglieder ist es auch schon mal ein erstes Treffen im lockeren Rahmen, bevor die zwar heitere, aber für die Narren auch arbeitsreiche Zeit wieder beginnt: "Es waren jetzt in der Sommerpause alle im Urlaub, und dann gibt es dort ein schönes Wiedersehen", so der Vorsitzende.

Die Aufbauarbeiten sind auch schon in vollem Gange. Das Zelt wurde am Mittwoch aufgestellt, Donnerstag und Freitag bauen die Kummetstolle dann Tische, Theken und eine Bühne auf und sorgen für das richtige Oktoberfest-Flair. Dafür sorgt auch die Verpflegung, die in diesem Jahr von einem neuen Caterer, nämlich Tim Schorb kommt.

Schorb leitet die Restaurants "Hirsch" und "Straßenfutter" in Wieblingen sowie "Zum Lausbub" in Eppelheim. Zur Maß gibt es von ihm Vesper-Platten, Leberkäs’, Fleischpflanzerl’ oder Knödel mit einer Pilzsauce für die Vegetarier.

Die richtige Musik kommt von "Frontal – Party Pur", eine Band, die dem Feiervolk auch schon im vergangenen Jahr eingeheizt hat und ein Garant für zünftige Festzeltstimmung ist. Sie startet auch die Party, denn einen Fassbieranstich, wie beim Münchner Oktoberfest hat der KVK nicht geplant.

Das Zelt öffnet um 17 Uhr. Dann kann in Ruhe gegessen werden, bis die Band um 19 Uhr die Bühne übernimmt. Karten ab 22 Euro gibt es noch im Vorverkauf über die Homepage des Vereins www.kvkummetstolle.com (es sind allerdings nicht mehr alle Kategorien verfügbar) oder an der Abendkasse.