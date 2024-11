Wiesloch. (tt) Die nächsten Wahlen für den Jugendgemeinderat in Wiesloch stehen an: Von Montag, 18. November, 8 Uhr bis Freitag, 22. November, 17 Uhr, können Jugendliche in Wiesloch wieder sechs neue Mitglieder für das Gremium wählen.

Alle Wahlberechtigten haben dafür einen Brief mit den persönlichen Zugangsdaten erhalten, um ihre Stimmen online oder an Computern und Tablets in den Schulen abzugeben. Die neuen Kandidaten haben sich in der jüngsten Sitzung des Jugendgemeinderates vorgestellt.

> Jaaron Palatschek, 16 Jahre von der Bertha-Benz-Realschule, will Schulen umweltfreundlicher und kontaktfreundlicher gestalten und das Schulklima weiter verbessern.

> Wadim Günter, 15 Jahre von der Bertha-Benz-Realschule, will sich für mehr Sport- und Basketballplätze einsetzen, "damit die Kids wieder mehr draußen sind und nicht mehr so viel am Handy".

> Ayse Melek Öztürk, 17 Jahre von der Bertha-Benz-Realschule, will die Jugend motivieren, sich wieder für die eigenen Bedürfnisse stark zu machen und für sie einzutreten.

> Maike Wildhagen, 15 Jahre vom Ottheinrich Gymnasium, hat schon Erfahrungen als Schülersprecherin. Ihr Schwerpunkt ist der sichere Radverkehr mit umweltfreundlicher Mobilität und weitere Fahrradstraßen. Außerdem will sie sich für mehr Events für Jugendliche starkmachen.

> Moritz Beifuss, 16 Jahre vom Ottheinrich Gymnasium, ist es wichtig, sich für die Jugend einzusetzen und gemeinsam Ideen zu entwickeln. Bei der Vorstellung nicht dabei sein konnte

> Alina Mietchen, 15 Jahre von der Bertha-Benz-Realschule, weil sie auf Klassenfahrt war. Sie will sich für Vielfalt, Nachhaltigkeit und gegen Rassismus einsetzen.

Oberbürgermeister Dirk Elkemann gratulierte allen zum "mutigen Schritt" sich zur Wahl zu stellen: "Ich freue mich, dass ihr Euch aufstellen lasst und so etwas für die Jugend in Wiesloch bewegen wollt."

Exemplarisch nannte er auch zwei große Projekte, die der Jugendgemeinderat im Jahr 2024 zum Abschluss bringen konnte. So wurde in der Nähe des Wietalbads die Calisthenics-Anlage eröffnet und in Frauenweiler der lang ersehnte Jugendtreff eingeweiht. Beides sind Projekte, die aus dem Jugendgemeinderat entstanden und gemeinsam mit der Verwaltung und Gemeinderatsbeschlüssen umgesetzt wurden.