Region Heidelberg. (RNZ) Um Tod und Leben ging es in den meistgelesenen Themen aus der Region rund um Heidelberg. Ein tragischer Fall ereignete sich am Schulzentrum Neckargemünd, ein Mord erschütterte das beschauliche Heiligkreuzsteinach. Aber auch eine schöne Geschichte mit einem geretteten Leben schrieb das Jahr 2024.

Doch das war noch lange nicht alles, was rund um Heidelberg 2024 vorgefallen ist. Eine Auffrischung gefällig? Bitte schön! Der große rnz.de-Jahresrückblick lässt die Höhepunkte aus der Region Heidelberg kurz Revue passieren. Mehr finden Sie in den Links zu den jeweiligen Themen. Viel Spaß!

Neckargemünd steht nach Todesfall am Schulzentrum unter Schock

Blumen standen an einer Säule vor dem Schulzentrum, Kerzen flackerten. Hinter der Schulgemeinschaft der Realschule lagen Wochen voller Trauer. Mitte Januar hatte sich ein 15-jähriger Neuntklässler das Leben genommen. Eine Rolle dabei spielte Mobbing. Wie konnte es dazu kommen? Antworten gab es von Schulleiter Ulrich Falter.

Ein Mord und SEK-Einsatz erschüttern Heiligkreuzsteinach

Im beschaulichen Heiligkreuzsteinach hat sich im Juli eine Tragödie ereignet. Eine 39-Jährige stand im Verdacht, ihren 42-jährigen Ehemann in der gemeinsamen Wohnung der Familie in einem Ortsteil der Gemeinde "vorsätzlich getötet zu haben". Der Ort stand tagelang unter Schock. "Es ist der Horror", sagte Bürgermeisterin Sieglinde Pfahl. Es blieb nicht die einzige Tragödie in diesem Jahr: Im August schoss eine 48-Jährige bei einem Einsatz auf die Polizei, verletzte eine Polizistin. Sie wurde später tot im Haus gefunden. Der Ort ließ sich nicht unterkriegen. Die Bürgermeisterin war nach dem zweiten tragischen Vorfall auch stolz auf das Verhalten der Dorfgemeinschaft.

Lebensretter von Neckargemünd gefunden

Die Luftaufnahme zeigt im vorderen Becken links den seichten Einstieg des Naturbads, ehe das Wasser im weiteren Beckenverlauf dann bis zu zwei Meter tief wird. Foto: Stadt Neckargemünd

"Badegast rettete 85-Jährigen und verschwand", hieß es im August. Der Senior drohte, im Neckargemünder Naturbad zu ertrinken. Ohne den mutigen Einsatz des anderen Badegastes hätte das Ganze böse ausgehen können. Der 85-Jährige und seine Ehefrau hatten in dem Artikel zur Suche nach dem Unbekannten aufgerufen – verbunden mit dem Wunsch, diesem noch einmal von Herzen für dessen Einsatz zu danken. Und tatsächlich kam es einige Monate später zu dem Treffen und einem Happy End.

Leimener Ehrenbürger Boris Becker nahm Abschied von Mama Elvira

Elvira Becker starb im Alter von 89 Jahren in ihrer Heimatstadt Leimen. Foto: dpa

Boris Becker steht in der Öffentlichkeit wie nur Wenige. Im Internet lässt die Tennislegende Millionen an seinem Privatleben teilhaben. Und doch gibt es private Anlässe, bei denen die Türen geschlossen bleiben. Solch ein Moment war ein Samstag Ende November. In der katholischen Herz-Jesu-Kirche nahm der Ehrenbürger mit einer rund 100-köpfigen Trauergemeinde Abschied von seiner Mama Elvira. Sie war in der Woche zuvor im Alter von 89 Jahren in der Familienvilla in Leimen verstorben.

Senior übermalte "obszöne" Graffiti bis die Polizei kam

Erwin Maunz ist zufrieden mit dem Ergebnis seiner Arbeit, ärgert sich aber, dass er seine Maleraktion am Stadttor nicht zu Ende bringen durfte. Foto: Alex

Erwin Maunz geht mit offenen Augen durch Neckargemünd und entdeckt immer wieder Missstände, die er dann zum Beispiel auch in Sitzungen des Gemeinderats anspricht. Aber der 83-Jährige ließ auch Taten folgen. Im Februar griff er zur Farbrolle und übermalte die Graffiti an den beiden Durchgängen des Stadttors, womit er einen Polizeieinsatz auslöste. Denn beim Stadttor handelt es sich um ein geschütztes Denkmal. Maunz ärgerte sich aber vor allem darüber, dass er nicht fertig geworden war.

Aufgenommene Kangals wachsen Mann in Sandhäuser Kleingarten über Kopf

Ein Hund der Rasse Kangal. Symbolfoto: dpa

Nächtliches Gebell und Gestank: Anwohner und Passanten haben im Herbst immer wieder über die Zustände in einem Schrebergarten in Sandhausen geklagt. Zeitweise über zehn Kangals seien hier gehalten worden, hieß es von Augenzeugen. Eine illegale Zucht? Der vermeintliche "Züchter" zeigt Reue und beteuert: "Den Hunden ging und geht es gut". Das Veterinäramt wurde auf den Fall aufmerksam und ordnete "die Behebung festgestellter Mängel" an. Und die Hundefreunde warnen vor einer nicht-artgerechten Haltung gerade bei dieser Rasse: "Kangals können zur Waffe werden".

Eklat zwischen Brandt und Moos vor der Bürgermeisterwahl

Maik Brandt (l.) und Hans-Jürgen Moos. Fotos: privat

In Meckesheim kam es im Juli zur Neuauflage des Duells um das Bürgermeisteramt zwischen Rathauschef Maik Brandt und seinem Vorgänger Hans-Jürgen Moos. Erneut ging Brandt als Sieger aus der Wahl hervor. Doch davor gab es Säbelrasseln zwischen den beiden Kommunalpolitikern und einen handfesten Eklat: In einer Gemeinderatssitzung im Februar nannte Brandt das Vorgehen des Gemeinderats Moos "schäbig". Da packte der SPD-Politiker seine Sachen und verließ die Sitzung.

Das sagt die Heimatgemeinde Mauer zum Rücktritt von OB Albrecht

Sinsheims Oberbürgermeister Jörg Albrecht. Foto: Christian Beck

Das Oberbürgermeister-Beben in Sinsheim im Februar bewegte auch die Gemeinde Mauer. Warum? OB Jörg Albrecht wohnt in Mauer und war dort selbst Rathauschef. Langjährige Weggefährten spekulierten über die Beweggründe Albrechts – und machten den Artikel zu einem der meistgelesenen 2024.

Hochwasser-Tourismus sorgte für Unmut

Ganze Straßenzüge wurden in Neckargemünd und Neckarsteinach überflutet. Foto: Priebe

Im Juni erlebten die Neckar-Anlieger Neckargemünd und Neckarsteinach wie auch andere Städte flussauf und -abwärts ein Hochwasser, wie es nach jüngstem Stand nur alle zehn Jahre vorkommt. In beiden Städten war dabei sogar reger Hochwasser-Tourismus zu beobachten. Ganze Familien besuchten die bedrohten Bereiche. Dabei schlüpfte man auch unter Absperrbändern durch. Sehr zum Ärger der Einheimischen.

Zoff um eine umstrittene Drehleiter der Leimener Feuerwehr

Nach langer Wartezeit ist sie da: die brandneue Drehleiter der Leimener Feuerwehr. Foto: Feuerwehr

Viel Geld, viel Zeit, viel Streit: All das hatte die neueste Errungenschaft der Leimener Feuerwehr gekostet – die Drehleiter. Seit Ende 2023 stand sie im Gerätehaus und war seit April dann auch für den Einsatz bereit. Vorausgegangen war ein jahrelanger Streit: Die in die Jahre gekommene Drehleiter, die die Große Kreisstadt gemeinsam mit Nußloch und Sandhausen unterhielt, sollte ersetzt werden. Die Leiter sollte angeschafft, aber in Leimen stationiert werden – und nicht mehr in Nußloch. Der Standort-Streit führte zum Ende der über 40 Jahre währenden Drehleiter-Zusammenarbeit der drei Orte.

Bürgermeisterin Patricia Rebmann wechselt nach Rosenheim

Bürgermeisterin Patri­cia Rebmann. F.: pop

Paukenschlag in Eppelheim im Oktober: Bürgermeisterin Patricia Rebmann wechselt nach Rosenheim. Anfang 2025 wird sie dort Wirtschaftsdezernentin. Den vorzeitigen Abgang hatten einige wohl schon erwartet – nur nicht so früh. Für die Rathauschefin ist der Wechsel ein "Cut" – beruflich wie auch privat. "Es ist nun die Zeit gekommen, dass mein Privatleben niemanden mehr etwas angeht. Und jetzt ist auch fertig."

John Ehret hat "kein Schnitzelbrötchen geklaut"

„Ich lache darüber“, sagt John Ehret. Das Corpus Delicti war ein Schnitzelbrötchen wie dieses. Symbolfoto: dpa/Foto: Lehr

Der "Mauermer Bub" John Ehret übernahm im Juni 2024 das Amt des Oberbürgermeisters in Leimen. Zuvor hatte er sich im ersten Wahlgang klar durchgesetzt. Dennoch holte ihn seine Heimatgemeinde im November nochmals ein. Besser gesagt, die Kerwe. Oder noch genauer ein kleines Gedicht in der Kerwezeitung mit dem Titel "De Zechbreller".

Darin geht es um einen Mann, der am Dorfabend der Landjugend im Oktober alkoholisiert ein Schnitzelbrötchen und Wasser aus der Küche genommen, aber nicht bezahlt haben soll, dafür aber erwischt wurde. Ist Ehret ein Schnitzeldieb? Der Leimener OB stand der RNZ Rede und Antwort: "Das ist blöd gelaufen."

Die Sache mit der Bahn

Symbolfoto: Sturm

Was wäre ein Jahresrückblick ohne Bahngeschichten? Davon gab es in der Region gleich zwei. "S-Bahn fuhr Fahrgästen aus 'Versehen’ vor der Nase weg", titelte die RNZ im August, nachdem eine Nußlocherin zuvor als eine von mehreren Fahrgästen zum zur Abfahrt bereit stehenden Anschlusszug eilte und sogar noch den Türknopf drückte, dieser aber wenige Sekunden später losfuhr.

"Bei mir war es noch schlimmer", berichtete im September eine Meckesheimerin. Die von den immer wieder auftretenden Zugausfällen aufgrund der Personalprobleme im Neckargemünder Stellwerk geplagte Frau ließ die Bahn nämlich abends trotz Fuß in der Tür stehen.

