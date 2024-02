Ladenburg. (stu) Kürzlich sind erstmals in Baden-Württemberg zwei unter Naturschutz stehende "Problem-Biber" gefangen und getötet worden. Die Schäden, die die Nager an ihrer Umgebung hinterlassen hatten, waren zu groß geworden. Außerdem vermehren sich die Tiere sehr stark, und ihre Population soll künftig kontrolliert werden. Es wurde vom Umweltministerium also eine artenschutzrechtliche Ausnahmegenehmigung mit dem Hinweis erteilt, "dass eine letale Entnahme nur das letzte Mittel sein kann, um Konflikte zu lösen". Auch der Ladenburger Biberbeauftragte Alexander Spangenberg ist davon überzeugt, dass fast immer Lösungen für ein Miteinander von Menschen und Tier erreichbar sind.

In Ladenburg sieht der ehrenamtlich arbeitende Biberfachmann jedenfalls keine Probleme. Er ist erfreut, dass gerade die Landwirte das Biberschutzprogramm unterstützen. Werden die Felder entlang des Rombachs, des Loosgrabens oder des Kandelbachs durch nicht abfließendes Wasser überflutet, findet man gemeinsam mit den Bauern immer eine Lösung. So wurden in der Vergangenheit mit Zustimmung des Regierungspräsidiums schon Drainagen durch die Biberdämme gelegt, damit das Wasser abfließen konnte.

Eingriffe in die Reviere der Nager und die Umsetzung des Biber-Managements bleiben weiterhin Aufgabe der ernannten Biber-Beauftragten der Stadt. Wer eigenmächtig Biberdämme verändert oder gar zerstört, macht sich sogar strafbar. "Wir haben in Ladenburg alles im Griff", sagte Spangenberg auf Anfrage der RNZ.

Auf dem Gebiet Ladenburgs leben insgesamt vier Biberfamilien, die auch in diesem Jahr wieder jeweils zwei bis vier Nachwuchstiere gebären werden. Dann müssen die älteren Geschwister den Bau verlassen und sich ein eigenes Revier suchen. In Ladenburg sind die Reviere alle belegt, sodass es nur eine Frage der Zeit ist, bis es Probleme geben könnte. Wenn die Population überhandnehmen sollte, schließen die örtlichen Experten nicht aus, dass der Biber in die Kategorie Jagdrecht aufgenommen wird.

Erst dann wäre ein Abschuss durch Jäger erlaubt. "Noch können wir mit der Situation aber sehr gut umgehen", meinte Spangenberg, der stolz darauf ist, dass Ladenburg als kleine Biber-Hochburg gilt und hier sogar Biber-Führungen im Terminkalender stehen.

Auch im neuen Haushaltsplan der Stadt wurde für die Aufgabe "Biber-Management" wieder ein vierstelliger Betrag eingestellt. Bürgermeister Stefan Schmutz bezeichnete in der Anfangsphase die putzigen Nager als "willkommene aber teuerste Mitbürger Ladenburgs". Verständnis und Akzeptanz für die Tiere sind in der Stadtbevölkerung hoch, auch wenn es gelegentlich Kritik gibt, weil im Bereich des Römerstadions von den Bibern zahlreiche Bäume und Sträucher abgenagt und dadurch gefällt wurden. Auch als ein Biber im vergangenen Jahr einem Hund, der seinem Bau zu nah kam, in den Schwanz gebissen hat, litt das positive Biber-Image nicht. Daher sind Abschüsse der Tiere momentan kein Thema.

Das viel größere Problem in der Stadt ist der ausufernde Zuwachs von Nil- und Kanadagänsen, die sich auf Neckar- und der Fährwiese ausgebreitet haben. In der jüngsten Gemeinderatsitzung wurde daher diskutiert, ob Ladenburg einen Stadt-Jäger einstellen sollte, um den Zuwachs kontrollieren zu können.