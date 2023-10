Nußloch. (heb) Der Japanische Staudenknöterich zählt zu den "invasiven Pflanzen". Dass er auch in Nußloch prächtig gedeiht, darauf machte eine Nußlocherin in der Bürgersprechstunde des Gemeinderates aufmerksam. Um das Racket-Center herum beim Rewe und auch in Gärten mache sich die Staude breit. "Und entlang des Leimbachs ist es ganz extrem", betonte sie.

"Die Pflanze verbreitet sich massiv und lässt sich kaum entfernen", warnte sie. Sobald bei der Entfernung ein kleines Stück der Wurzelstöcke im Boden bleibe, treibe wieder eine komplette Pflanze aus. "Die Staude kann drei bis vier Meter hoch werden und so dicht, dass da nichts anderes mehr wächst", führte sie aus.

Aber wie lässt sich der Plagepflanze beikommen? Nachgefragt hatte die Bürgerin bereits bei der Naturschutzbehörde des Rhein-Neckar-Kreises. Als Antwort habe sie den Rat bekommen: regelmäßig radikal abschneiden.

Im August habe sie diese Information ans Rathaus weitergegeben. Die Zeit dränge, es müsse verhindert werden, dass das Gewächs Samen bildet und sich weiter ausbreitet. "Ich habe große Sorge, dass man dem kaum noch Herr wird", betonte sie.

"Wir wissen von der Problematik, aber es ist extrem schwierig, dem beizukommen", bekannte Bürgermeister Joachim Förster. Die Gärtnermeister wüssten Bescheid und seien da dran, versicherte er und machte zugleich deutlich, dass die Kapazitäten der Gemeinde begrenzt sind. "Wir sind dabei zu mähen, können es aber nicht alleine schaffen", sagte der Rathauschef und appellierte an die Bürger, sich zu beteiligen.

Denn die Pflanze finde sich auch auf vielen Privatgrundstücken. Und beim Leimbach sei das Regierungspräsidium mit im Boot. Er regte an, eine größere Aktion mit der Bürgerschaft zu starten, ähnlich wie der Gemarkungsputz. "Wir tun, was wir können, indem wir es mulchen, aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis es erneut austreibt. Das ist leider ein großes Problem."