Auf den Spuren jüdischen Lebens in Wiesloch

Von Anton Ottmann

Wiesloch. Im Rahmen der "Interkulturellen Woche" hatte die Evangelische Erwachsenenbildung Rhein-Neckar-Süd zu einem Abendspaziergang mit Judith Galler eingeladen, um Spuren des jüdischen Lebens in Wiesloch aufzuspüren. Treffpunkt war in der Synagogengasse, wo noch eine Bronze-Tafel an den Standort der ehemaligen Synagoge erinnert.

{element}

Die