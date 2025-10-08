Stadtplaner erklärten Test-Entwurf für Neubaugebiet
Die Regionalplaner erläuterten den Wohnraumbedarf. In Stein gemeißelt sei dabei noch nichts.
Von Annette Steininger
Hirschberg. Fast hätte man meinen können, dass die Gemeinde mit 200 Plätzen etwas großzügig bestuhlt hätte für die Infoveranstaltung rund um das Moro-Projekt, den Test-Entwurf für das geplante Neubaugebiet "Rennäcker" und den Wohnraumbedarf in der Metropolregion. Doch immerhin rund 120 Besucherinnen und Besucher fanden am Montagabend dann doch den