Mittwoch, 08. Oktober 2025

Plus Infoveranstaltung zu Moro-Projekt

Stadtplaner erklärten Test-Entwurf für Neubaugebiet

Die Regionalplaner erläuterten den Wohnraumbedarf. In Stein gemeißelt sei dabei noch nichts.

08.10.2025 UPDATE: 08.10.2025 04:00 Uhr 3 Minuten, 59 Sekunden
Erläuterungen zur Regionalplanung gab es von Martin Müller und Petra Schelkmann. Foto: Kreutzer

Von Annette Steininger

Hirschberg. Fast hätte man meinen können, dass die Gemeinde mit 200 Plätzen etwas großzügig bestuhlt hätte für die Infoveranstaltung rund um das Moro-Projekt, den Test-Entwurf für das geplante Neubaugebiet "Rennäcker" und den Wohnraumbedarf in der Metropolregion. Doch immerhin rund 120 Besucherinnen und Besucher fanden am Montagabend dann doch den

