Nußloch. (bmi) 36,2 Grad am Montag, 38,3 am Dienstag und 39,6 Grad am Mittwoch: Das sind die schweißtreibenden Zahlen, die Jürgen Scheuermann in dieser Woche Tag für Tag via Facebook als jeweiligen Höchstwert vermeldete. Der Hobby-Meteorologe zeichnet mit seiner professionellen Wetterstation seit 2013 zahlreiche Wetterdaten auf – nie zuvor war es seither in einem Juni in Nußloch heißer.

