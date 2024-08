Nußloch. (cm) Der bisher und vielleicht auch insgesamt heißeste Tag des Jahres bescherte Nußloch am Dienstag 36,0 Grad. Dieser Wert wurde um 16.50 Uhr an der professionellen Wetterstation "Nußloch Wetter" des Hobby-Meteorologen Jürgen Scheuermann gemessen.

Bereits gegen 13 Uhr war am Dienstag mit 34,0 Grad der Temperaturhöhepunkt dieses Augusts erreicht, etwa eine halbe Stunde später purzelte dann auch der bisherige Jahresrekord von 34,5 Grad. Der nun gemessene Höchstwert lag damit aber noch weit entfernt von den Höchstwerten der vergangenen Jahre. Im vergangenen Jahr lag der Rekord bei 38,1 Grad und wurde am 9. Juli erreicht. 2022 waren es sogar 39,5 Grad am 4. August. Über 40 Grad wurden in Nußloch in den vergangenen Jahren zweimal gemessen: 2015 waren es 40,4 Grad und 2019 dann 40,1 Grad.