Hirschberg. (dpa) Die hohen Temperaturen haben die Autobahn A5 an mehreren Stellen in Baden-Württemberg und Hessen beschädigt. Und wieder müssen Autofahrer eine Umleitung beachten, um voranzukommen, wie die Autobahn GmbH mitteilte. Zur Ausbesserung von Fahrbahnschäden wird die A5 diesmal zwischen der Anschlussstelle Hirschberg und dem Autobahnkreuz Weinheim in Fahrtrichtung Darmstadt voll gesperrt. Dies gilt von Montag (20 Uhr) bis Dienstag (6 Uhr). Der Verkehr werde ab der Anschlussstelle Hirschberg über die U59 und U61 zur Anschlussstelle Hemsbach umgeleitet. Die Gegenrichtung der A5 bleibe befahrbar.

Spurrinnen durch Lastwagen und Hitze

Auf der betroffenen Strecke seien durch die Hitze der vergangenen Tage und den Schwerlastverkehr auf dem rechten Fahrstreifen auf rund 30 Metern Schäden entstanden. Experten sprechen hier von Verdrückungen, also Spurrinnen. Deshalb wird in diesem Bereich die Deckschicht der Asphaltfahrbahn abgefräst und eine neue Asphalt-Deckschicht eingebaut.

Ausgerechnet zu Beginn der Sommerferien

Am Freitag war ausgerechnet zu Beginn der hessischen Sommerferien auf einer stark befahrenen Strecke eine Spur gesperrt - und zwar auf einem Abschnitt zwischen Fernwald und dem Gambacher Kreuz, wie die Autobahn GmbH mitteilte. Die Fahrbahndecke hatte sich hier angehoben, Fachleute sprechen von einem "Blow-up". Der beschädigte linke Fahrstreifen wurde gesperrt, der Verkehr über die rechte Spur und den Standstreifen geleitet. Die Reparaturarbeiten sind bis Ende der Woche geplant.

Zwischen den Anschlussstellen Kronau und Bruchsal im Kreis Karlsruhe hatte sich die Fahrbahn ebenfalls auf einer Länge von etwa 40 Metern verformt. Der linke sowie der mittlere Fahrstreifen wurde daher am Freitag in Richtung Karlsruhe auf einer Länge von circa 350 Metern gesperrt. Die Gegenrichtung der Sperrung, die bis Samstagvormittag andauerte, war nicht betroffen.