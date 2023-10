Hirschberg/Weinheim. (ans) Der Bürgerentscheid hat es gezeigt: Für eine Ortrandentlastungsstraße gibt es derzeit keine Zukunft. Allerdings: Die Ortsdurchfahrt von Großsachsen ist nach wie vor staubelastet. Daher machte sich so mancher noch am Abend des Bürgerentscheids Gedanken, welche Lösungen statt eines Straßenneubaus denkbar wären.

Schon lange wird auch über einen weiteren Autobahnanschluss, Weinheim-Süd, diskutiert – und das trotz negativer Signale aus dem Verkehrsministerium weiterhin. Auch Bürgermeister Ralf Gänshirt sagte am Abend des Bürgerentscheids, für ihn sei der weitere Anschluss noch nicht gestorben. Allerdings wäre dieser auch nicht ohne Heddesheim und Weinheim zu realisieren.

Der aktuelle Oberbürgermeister von Weinheim, Manuel Just, ist zugleich Amtsvorgänger von Gänshirt. Im Gespräch mit der RNZ sagte er einst, dass er die Idee eines Autobahnanschlusses Weinheim-Süd "charmant" finden würde. Doch wie sieht er diese Option nun als OB der Zweiburgenstadt?

"Es stimmt, ich fand die Idee eines weiteren Anschlusses seinerzeit anfangs charmant", sagt Just auf RNZ-Anfrage. Er sei auch selbst nach Berlin gereist, um darüber im Verkehrsministerium mit Staatssekretär Stefan Bilger zu diskutieren. Bilger habe ihn aber davon überzeugen können, dass innerörtliche Verkehrsherausforderungen grundsätzlich nicht durch eine Vermehrung von Autobahn-Anschlüssen zu lösen seien.

"Diese im Grundsatz nachvollziehbare Einschätzung führt auch dazu, dass ein dritter Anschluss zwischen Hirschberg und Weinheim damals schon keine Chance auf Umsetzung hatte – und heute sicher noch viel weniger hat", ist Just überzeugt.

Der Weinheimer Oberbürgermeister begrüßt übrigens "ausdrücklich" das Votum des Bürgerentscheids in Hirschberg. "Ein derart starker Eingriff in die Natur stünde aus ökologischen und wirtschaftlichen Gründen in keinem Verhältnis zum wirklichen Nutzen im Hinblick auf eine Verbesserung der Verkehrssituation", findet Just.