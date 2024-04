Hirschberg/Schriesheim. (ans) Es gibt gute Nachrichten für die Fans des Bistrowagens "Aubergin": Denn der kehrt nun auf die Terrasse des Weinguts Teutsch zurück. Als Hajnalka Dénes im Oktober 2023 in der Schriesheimer Heidelberger Straße 32 C ihr Bistro "Aubergin" mit ungarischem Touch und regionalen Zutaten eröffnete, war noch nicht ganz klar, wie es mit dem Foodtruck, der seit Frühling 2021 Spaziergänger und Passanten in den Hirschberger Weinbergen begeisterte, weitergehen könnte. Doch jetzt geht es tatsächlich weiter: Vom 12. Mai bis 23. Juni ist der Bistrowagen immer sonntags von 12 bis 20 Uhr auf der Panorama-Terrasse des Weinguts Teutsch zu finden.

Wie das mit ihrer Arbeit im Bistro einhergeht? "Das ist kein Problem, das hat ja sonntags zu", meint Hajnalka Dénes schmunzelnd. Und zur Mehrbelastung sagt sie ebenfalls mit einem ganz entspannten Lächeln: "Das schaffe ich schon." Das Bistro in Schriesheim sei gut angelaufen, bis März habe sie auch viele Feiern gehabt.

Beim Bistrowagen wird es nun wieder ihre beliebten Pulled-Pork- Burger und Veggie-Burger geben, ebenso Flammkuchen. Gerade hat sie sich in Porto inspirieren lassen und wird daher zusätzlich Salate und mediterrane Teller anbieten.

Und wer sich schon mal auf die Rückkehr des Foodtrucks einstimmen möchte, ist zum Maifest am kommenden Mittwoch, 1. Mai, von 12 bis 18 Uhr, unter dem Nussbaum im Weinberg unweit des Weinguts Teutsch, Kreuzung Burgweg/Blütenweg eingeladen.

Da gibt es dann Leckereien vom Bistro Aubergin und Weine vom Weingut Teutsch. Von 14 bis 18 Uhr sorgt DJ Nico für den passenden Beat.