Von Annette Steininger

Hirschberg. Martin Müller kennt die Region und insbesondere ihre Neubau- und Gewerbegebiete wie kaum ein anderer. Der 53-Jährige ist seit 2008 Geschäftsführer des Nachbarschaftsverbandes Heidelberg-Mannheim und dadurch insbesondere mit der Flächennutzungsplanung befasst.

Im RNZ-Interview spricht er über das potenzielle Neubaugebiet