Freitag, 07. November 2025

zurück
Plus Hirschberg

Warum die "Rennäcker" für den Wohnraum-Bedarf wichtig sind

Der Geschäftsführer des Nachbarschaftsverbandes, Martin Müller, lobt im RNZ-Interview die Überlegungen zum potenziellen Neubaugebiet.

07.11.2025 UPDATE: 07.11.2025 04:00 Uhr 7 Minuten, 18 Sekunden
Das geplante 6,1 Hektar große Neubaugebiet "Rennäcker" liegt östlich des Sportzentrums in Leutershausen. Archivfoto: Dorn
Interview
Interview
Martin Müller
Geschäftsführer des Nachbarschaftsverbandes Heidelberg-Mannheim

Von Annette Steininger

Hirschberg. Martin Müller kennt die Region und insbesondere ihre Neubau- und Gewerbegebiete wie kaum ein anderer. Der 53-Jährige ist seit 2008 Geschäftsführer des Nachbarschaftsverbandes Heidelberg-Mannheim und dadurch insbesondere mit der Flächennutzungsplanung befasst.

Im RNZ-Interview spricht er über das potenzielle Neubaugebiet

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Annette Steininger
Redakteurin
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.