Freitag, 07. November 2025

Plus "Die Physikanten" in Buchen

Stromleitende Schüler und schwebende Schraubendreher

Die kurzweilige Wissenschaftsshow begeisterten am Mittwoch bei zwei Vorführungen in der Buchener Stadthalle.

07.11.2025 UPDATE: 07.11.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 11 Sekunden
Kaum zu glauben: Da schwebt ein Schraubenzieher durch die Luft. Fotos: Rüdiger Busch

Von Rüdiger Busch

Buchen. Physik ist, wenn’s knallt und raucht, und so startete die kurzweilige Wissenschaftsshow der "Physikanten" am Mittwochvormittag in der Stadthalle stilecht mit einem lautstark implodierenden Fass – sehr zur Freude der rund 700 Schüler. Diese erlebten eine Schulstunde der ganz besonderen Art, wie gleich zu Beginn deutlich wurde, als die Lehrer,

