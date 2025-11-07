Von Rüdiger Busch

Buchen. Physik ist, wenn’s knallt und raucht, und so startete die kurzweilige Wissenschaftsshow der "Physikanten" am Mittwochvormittag in der Stadthalle stilecht mit einem lautstark implodierenden Fass – sehr zur Freude der rund 700 Schüler. Diese erlebten eine Schulstunde der ganz besonderen Art, wie gleich zu Beginn deutlich wurde, als die Lehrer,