Von Christoph Wagner

Hirschberg. Es gibt wohl kaum ein zweites Werk in der Musikliteratur, in dem ein Komponist sein ganz persönliches Schicksal so schonungslos offen vor den Hörern ausbreitet wie der Liederzyklus "Winterreise" von Franz Schubert. Beeindruckend interpretiert von Bariton Tobias Berndt, der am Sonntag in der Alten Synagoge konzertierte.

Schubert, der