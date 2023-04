Von Stefan Zeeh

Hirschberg. Ideen waren am Dienstag, 25. April, beim hybriden Klima-Workshop gefragt, um das Klimaschutzkonzept, das die Gemeinde in den kommenden Monaten erstellen will, voranzubringen. "Wir wollen das Konzept mit Leben füllen", hatte der online zugeschaltete Bürgermeister Ralf Gänshirt den Workshop-Teilnehmern die Beteiligung der Öffentlichkeit an diesem