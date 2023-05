> Weiter geht’s am Samstag, 19. August, mit "Help", einer Beatles-Tribute-Band, die schon in über 25 Ländern weltweit die unzähligen Hits von "Yesterday" bis "Hey Jude" präsentiert haben. Die energiegeladene Show wird in Originalkostümen und Instrumenten mit viel Spielfreude auf die Bühne gebracht. Ein ...

Ein kleiner Wermutstropfen: Am letzten August-Wochenende steigt auch die "Widda Kerwe" in Großsachsen. Dass man sich hier gegenseitig die Besucher wegnehmen könnte, glaubt Kain aber nicht. Man könne ja auch erst aufs Konzert gehen und dann ein Bierchen auf der Kerwe genießen, meint er.

Ein paar kleine Änderungen haben die Veranstalter vorgenommen, wie Franz Kain im RNZ-Gespräch berichtet. So werde die Aufstellung der Bänke, an denen man Essen und Getränke genießen kann, etwas mehr in die Breite gehen, damit die Sicht auf die Bühne noch besser wird. Größer soll das Festival aber nicht werden, "wir wollen ja den Charakter der Heimeligkeit", sagt Kain.

Hermann Reisig ( Hofcafé ) und Franz Kain (VoiceArt) bringen an zwei Wochenenden mit jeweils zwei Konzerten erneut die Region auf die Beine. Denn an allen vier Abenden locken großartige Künstler, die die Zuschauer in Massen anziehen werden. Das außergewöhnliche Ambiente auf diesem von Traktor-Anhängern umsäumten Open-Air-Gelände, verspricht erneut besondere Konzertabende.

Hirschberg-Großsachsen. Zum dritten Mal wird der Stoppelacker des Reisig-Hofs in der Großsachsener Lobdengaustraße 26 Ende August zum Festival-Gelände. Auf der Bühne des RNF-Showtrucks gibt es diesmal eine Hommage an vier großartige Bands und deren Frontsänger.

Von Annette Steininger

> Los geht’s am Freitag, 18. August, mit der Peter-Maffay-Fakeband aus Viernheim, eine der deutschlandweit bekanntesten Peter-Maffay-Coverbands. Mit Wucht werden von der neunköpfigen Band Maffay-Songs zelebriert. Von Hits wie "Du", "Über sieben Brücken" oder "Steppenwolf" bis hin zum aktuellen Album, werden alle Schaffensperioden des großen Künstlers abgedeckt.

> Am Freitag, 25. August, ist wie schon 2021 eine beliebte Formation am Start. Die "Simon & Garfunkel"-Revival-Band aus Erfurt hat eine große Fangemeinde. Traumhafte, leidenschaftliche Balladen wie "Scarborough Fair" oder "Bright Eyes" werden die Zuschauer genauso verzaubern wie die Klassiker "Mrs. Robinson", "The Boxer" oder "The Sound of Silence".

> Und zum Abschluss des Festivals am Samstag, 26. August, setzen die Veranstalter noch das i-Tüpfelchen mit "The Music of Queen". Im letzten Jahr hat Valentin Findling an gleicher Stelle als Freddie Mercury für Aufsehen gesorgt und die Zuschauer von den Sitzen gerissen.

"Freddie lebt!" heißt nicht nur die Reihe, mit der Franz Kain die Band durch die Region führt (weitere Konzerte in Bensheim, Bruchsal und Hockenheim). Es sei auch der meistgebrauchte Ausspruch unter den begeisterten Zuschauern gewesen, berichten die Veranstalter.

Von Findling – eigentlich ein begnadeter Jazz-Pianist – kann man behaupten, er ist ein herausragender Freddie-Darsteller, sowohl gesanglich als auch mimisch. Jede Bewegung unterstützt seine Ausstrahlung in dieser authentischen Queen-Tribute-Show.

Info: Alle Konzerte beginnen um 20 Uhr, Einlass ist jeweils ab 18.30 Uhr direkt am Stoppelacker – nicht über den Hof! Tickets fürs Stoppelacker-Festival: direkt im Hofcafé Reisig 06201/51951 sowie per Mail an info@voiceart-kain.com.