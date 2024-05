Hirschberg-Leutershausen. (vkn) Bei herrlichem Sommerwetter hat die CDU Hirschberg am Sonntag ihr Grillfest im Hof des Schlosses der Grafen von Wiser in Leutershausen veranstaltet. Angesichts der bevorstehenden Kommunal- und Europawahlen gaben die CDU-Kandidaten dabei den Bürgern eine Gelegenheit für Gespräche in lockerer Atmosphäre.

"Das Fest veranstalten wir immer um den Muttertag