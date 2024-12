Hirschberg. (pol/mün) In der Bergstraßen-Gemeinde kam es am Samstagmittag zu einem Polizeieinsatz, bei dem ein 26 Jahre alter Mann durch den Schuss aus einer Polizeiwaffe lebensgefährlich verletzt wurde. Das teilen Staatsanwaltschaft Mannheim und Landeskriminalamt (LKA) am späten Nachmittag mit.

Das ist bisher bekannt:

Um die Mittagszeit ruft der Inhaber einer Firma über Notruf die Polizei. Ein Mann randaliere auf seinem Gelände. Der Unbekannte sei mit einem Messer bewaffnet, das er auch gegen sich selbst richte.

Die Polizisten finden vor Ort einen Mann mit einem Beil und einem Messer. Laut der Behördenmitteilung bedroht er die Beamten.

Alle Versuche, den Mann dazu zu bewegen, die Waffen wegzuwerfen, seien erfolglos geblieben, heißt es vonseiten der Ermittler. Auch mehrere Warnschüsse hätten den Mann nicht beeindruckt. Als er auf die Beamten losgegangen sei, verletzen diese ihn durch einen Schuss.

Unklar ist nach der Behördenmitteilung, ob nur ein Schuss fiel oder mehrere Schüsse abgegeben wurden.

Nach der Erstversorgung durch die Polizei wurde der lebensgefährlich verletzte Mann in ein Krankenhaus gebracht, wo er derzeit operiert wird.

Ersten Ermittlungen zufolge handelt es sich bei dem Tatverdächtigen um einen 26 Jahre alten Mann, der aus der Ukraine stamme. Bislang sei er polizeilich noch nicht in Erscheinung getreten.

In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Mannheim führt das Landeskriminalamt Baden-Württemberg die Ermittlungen.

Für Rückfragen sind weder die Staatsanwaltschaft noch das LKA erreichbar. Über die eigene Pressemitteilung hinaus wolle man keine Auskünfte "auf die laufenden Ermittlungen zum jetzigen Zeitpunkt" erteilen.