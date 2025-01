Von Annette Steininger

Hirschberg. Der Bebauungsplanentwurf zur Gewerbegebietserweiterung kann nun nach dem Beschluss des Gemeinderats in die Offenlage gehen. Doch der Entwurf kam bei der Sitzung am Dienstag nicht bei allen gut an.

So wurde er bei vier Gegenstimmen (GLH) und zwei Enthaltungen (SPD) beschlossen. Dafür votierten Freie Wähler, CDU, FDP und