Montag, 29. September 2025

Hirschberg-Leutershausen

Mann wird unter Auto eingeklemmt

Der Wagenheber war abgerutscht. Der Mann wurde schwer verletzt in die Klinik gebracht.

29.09.2025 UPDATE: 29.09.2025 19:13 Uhr 18 Sekunden
Feuerwehr, DRK und Polizei waren in der Heidelberger Straße im Einsatz. Foto: Kreutzer

Hirschberg-Leutershausen. (ans) Zu einem schweren Unfall ist es am Samstag, gegen 17.30 Uhr, in der Heidelberger Straße gekommen. Wie das Polizeipräsidium Mannheim auf RNZ-Anfrage mitteilte, seien die Beamten über eine unter ihrem Fahrzeug eingeklemmte Person informiert worden.

Nach bisherigen Erkenntnisse wurde ein 58-jähriger Mann bei Arbeiten an seinem Fahrzeug eingeklemmt, nachdem ein Wagenheber abgerutscht war. Er wurde dabei schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Seitens der Polizei waren hier aufgrund der Erstmeldung zwei Streifenwagen des Reviers Weinheim eingesetzt.

Annette Steininger
Redakteurin
