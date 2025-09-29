Hirschberg-Leutershausen. (ans) Zu einem schweren Unfall ist es am Samstag, gegen 17.30 Uhr, in der Heidelberger Straße gekommen. Wie das Polizeipräsidium Mannheim auf RNZ-Anfrage mitteilte, seien die Beamten über eine unter ihrem Fahrzeug eingeklemmte Person informiert worden.

Nach bisherigen Erkenntnisse wurde ein 58-jähriger Mann bei Arbeiten an seinem Fahrzeug eingeklemmt, nachdem ein Wagenheber abgerutscht war. Er wurde dabei schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Seitens der Polizei waren hier aufgrund der Erstmeldung zwei Streifenwagen des Reviers Weinheim eingesetzt.