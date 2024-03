Von Nicoline Pilz

Hirschberg-Leutershausen. Ein Junge aus den Armenvierteln von Paris, der davon träumt, ein berühmter Patissier zu werden und dabei nach den Sternen greift. Und ein Menü, das ganz in der Realität die Gäste des Schlemmerkinos glücklich macht.

Im Prinzip gibt es die kulinarische Veranstaltung im Olympia-Kino schon seit Jahren mit wechselnden Akteuren. Dann kam Corona und somit eine Zwangspause. Einige Gastronomen zogen sich zurück, dafür stieg der Förderkreis des Olympia-Kinos als Veranstalter ein. In dieser Konstellation war die Premiere im vergangenen Oktober gleich ein Hit – und das Schlemmerkino startet im April in die nächste Runde mit drei Terminen am 15., 16. und 17. April, Beginn jeweils um 18 Uhr.

"Als Film haben wir ‚Sterne zum Dessert‘ ausgewählt", teilte Förderkreis-Vorsitzende Wiebke Dau-Schmidt beim Pressetermin am Mittwochvormittag mit. Basierend auf der Autobiografie des Meisterkonditors Yazid Ichemrahem erzählt Regisseur Sébastien Tulard in der 2023 erschienene Tragik-Komödie von dessen Traum, ein großer Patissier zu werden. Ichemrahen, 2014 zum Weltmeister des Eisdesserts gekrönt, wird im Film von dem bekannten Influencer Riadh Belaïche verkörpert.

Am bewährten Ablauf des Schlemmerkinos hat sich nicht viel verändert, wobei der Start wiederum – wie erstmals im vergangenen Jahr – unter dem Dach der Markthalle ist. "Das hat sich bewährt", sagte Jürgen Glökler im Pressegespräch. Dort gibt es zunächst pro Gast ein Glas Secco vom Weingut Teutsch und von Sabine Strifler zubereitete Canapés.

Strifler, die zusammen mit ihrem Mann Andreas in Leutershausen das Eventcatering "Love Cooking" betreibt, ist auch zuständig fürs Dessert: Schokoladen-Tartelette mit weißer Schokolade, Praline, Schoko-Haselnuss-Crunch und Beeren. Diese Köstlichkeit wird es nach dem Film geben. Winzer Johannes Teutsch bringt eine Weißwein-Cuvée sowie einen Rosé vom Spätburgunder mit.

Zum Auftakt verwöhnt Achim Sagstetter vom "FantasTisch" die Gäste mit einer Vorspeise unter dem Motto "Wurzel und Korn". Genauer gesagt geht es um die Karotte, die jetzt zu sprießen beginnt, und um Hafer. "Ich bin ja Minimalist und kümmere mich gerne etwas mehr um ein Produkt", meinte Sagstetter am Mittwochvormittag. Folglich wird es mehrere Varianten geben, in denen das gesunde Gemüse eine Hauptrolle spielt, begleitet von Brioche und Croûtons.

Den Hauptgang serviert Viola Keller (Partyservice und Catering): gefüllte Maispoularde mit Morchelsahne auf Gemüse-Kartoffelragout. Für Vegetarier wird die Poularde gegen Kohlrabi-Medaillons ausgetauscht. Beide Gänge wird erneut die Freddy-Wonder-Combo musikalisch begleiten.

Der Eintritt ins Schlemmerkino kostet 75 Euro. "Leider konnten wir eine Preissteigerung wegen der Mehrwertsteuer-Erhöhung in der Gastronomie nicht vermeiden", erklärte Wiebke Dau-Schmidt. Dazu kommen, so informiert Sagstetter, auch höhere Preise für Lebensmittel und Energie sowie gestiegene Personalkosten.

Info: Der Vorverkauf beginnt am Freitag, 15. März, von 16 bis 20 Uhr an der Kinokasse. Erst danach, ab 21 Uhr, wird der Online-Verkauf über die Kino-Homepage www.olympia-leutershausen.de freigeschaltet. Für Online-Buchungen wird eine Gebühr fällig – an der Kinokasse spart man sie sich indes. Neu und wichtig: An der Kinokasse kann man mit der Karte bezahlen; allerdings ausschließlich mit Karten mit dem Symbol "Girocard".