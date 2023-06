Von Volker Knab

Hirschberg-Leutershausen. Das hat so richtig Spaß gemacht: Gut gelaunt genossen am Samstag die Besucher des Stiftungsweinfests der Bürgerstiftung Hirschberg ihre edlen Tropfen und lauschten schwungvollen Klängen. Auf dem Hof des Weinguts Teutsch in Leutershausen entwickelte sich rasch eine lockere und gemütliche Atmosphäre.

Es sei das zweite Mal,