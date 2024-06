Von Edda Nieber

Hirschberg-Leutershausen. In etwas mehr als einem Monat ist es wieder so weit: Vom 5. bis zum 7. Juli werden die Leutershausener Straßen und Höfe so belebt sein wie selten, Musik hallt durch die Gassen, überall gibt es Platz und Grund, zusammenzukommen und gemeinsam zu feiern. Das 46. Heisemer Straßenfest steht kurz bevor, und dementsprechend sind die Vorbereitungen bereits in vollem Gange.

Harald Brand (l.), Walter Scholl und die Vertreterinnen vom TCL, Julia Linke (2.v.l.) und Paula Kohlhoff, mit den neuen Autoplakaten. Foto: dani

Das zeigte sich bei der Sitzung von Organisator Walter Scholl und Vertreterinnen und Vertretern verschiedener Vereine sowie der Gemeinde, des DRK und der Polizei im Gasthaus "Zur Rose". Es gab einiges zu besprechen.

Mit 14 teilnehmenden Vereinen wird das Straßenfest so groß und abwechslungsreich wie selten, gleich zwei Neue konnten für dieses Jahr gewonnen werden: Erstmals seit Langem wieder dabei sein wird der Tennisclub Leutershausen, der am Freitagabend im Hof von Michael Müller zugegen ist und dort mit Bier, Aperol Spritz und alkoholfreien Getränken für Erfrischung sorgt. Die neue Spielgemeinschaft, die Handballer der S3L, werden ebenfalls einen Hof bewirten.

Statt samstagmittags wird das Fest dieses Jahr bereits am Freitagabend um 20 Uhr offiziell am Kronenbrunnen eröffnet. Das sei einfach sinnvoller, als am Samstag ein Fest zu eröffnen, das am Tag zuvor bereits in vollem Gange war, erklärte Scholl, war sich jedoch nicht sicher, ob deswegen weniger Besucher zur Eröffnung kommen würden. Am Programm kann das jedoch nicht liegen, nach jetzigem Stand wird am Freitagabend sogar mehr los sein als am Tag darauf.

Mit Straußenwirtschaften, Livemusik, Bierausschank und Partys locken mindestens acht Vereine ab 19 Uhr Jung und Alt in den Ortskern, darunter auch die beiden Neulinge sowie "Rock im Hof", das es seit letztem Jahr gibt.

Weiter geht es am Samstagmorgen um 8 Uhr mit dem beliebten Flohmarkt, auch die Kinder-Olympiade wird es wieder geben, bei der im letzten Jahr gut 100 Kids teilgenommen und bei verschiedenen Vereinen kleine Spiele gespielt haben. Nachdem sich die Gäste dann um 14 Uhr beim öffentlichen Turnier des 1. Dartclub Hirschberg (DCH) ausprobieren können, geht es abends wieder rund in den Gassen und Höfen. Allerdings mit anderen Vereinen, da nicht alle an beiden Tagen etwas machen.

Ein Thema, das bei der Sitzung aufkam, war auch die anstehende Fußball-Europameisterschaft, deren Viertelfinale am Straßenfestwochenende ist. Für ausreichende Übertragungen sei gesorgt, versicherten die Vereinsvertreter, die sich die Spiele auch selbst nicht entgehen lassen wollen. Dennoch könne es natürlich sein, dass mehr potenzielle Besucher lieber zu Hause vor dem Fernseher sitzen. Für die wird es aber sicherlich auch nach dem Spiel noch Gelegenheit geben, einzukehren und am Fest teilzuhaben, bis 2 Uhr dürfen die Vereine ausschenken und Musik abspielen.

Am Sonntag folgen ein ökumenischer Gottesdienst in der Markthalle und der Frühschoppen beim Männergesangsverein (MGV) 1884 und der Sängereinheit 1864, bevor der "Heisemer Zweikampf" als letztes großes Highlight ansteht. Scholl stellte die zwei lustigen Spiele vor, "Putzlumpen-Lauf" und "Feuerwehrschlauch-Kegeln", die einen feucht-fröhlichen Wettbewerb zwischen Gemeinderäten und Vereinsvertretern versprechen.

Die Frage, ob sie gegen den alten oder den neuen, frisch gewählten Gemeinderat spielen werden, konnte jedoch nicht geklärt werden. Über das gesamte Wochenende wird es auch wieder einen Vergnügungspark mit Trampolinen, Karussell und mehr geben, trotz eines neuen Betreibers werde sich dahingehend nicht viel ändern, so Scholl.

Was sich jedoch geändert hat, sind die baulichen Gegebenheiten in der Nähe der Markthalle: Die Baustelle des Ärztehauses an der Ecke Raiffeisenstraße/Hauptstraße soll bis zum Fest zwar noch etwas kleiner werden, nimmt aber dennoch einige Meter in Anspruch, die den Schaustellern und Vereinen auf der Straße dann fehlen. Wie genau sie sich arrangieren, müsse vor Ort geschaut werden. Es werde anders, aber sicher gut, waren sich die Vereinsvertreter und Scholl einig.

Vieles in der Organisation ist altbewährt, doch auch die Herausforderungen, Neuerungen und Änderungen wurden gut gemeistert und Aufgaben schnell verteilt. Das neuerdings legale Cannabis kam ebenfalls kurz ins Gespräch. Ob es ein allgemeines Verbot geben wird oder jeder Verein für sich entscheiden könne, ob er es in seinem Hof oder Zelt zulässt, ist jedoch noch nicht beschlossen.

Das von der Volksbank Kurpfalz, der Firma Weidler Gebäudereinigung und den Stadtwerken Viernheim gesponserte Fest wird jedenfalls wieder den Ort bereichern. Schon bald wird man die Werbung dafür sehen können, unter anderem in Autorückscheiben, für die Scholl extra einige Autoplakate hat drucken lassen.