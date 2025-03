Hirschberg. (zg/dani) In seiner Sitzung am kommenden Dienstag wird der Gemeinderat entscheiden, wie es in Sachen Neubaugebiet weitergeht. Dann werden nämlich die Ergebnisse aus dem Moro-Projekt vorgestellt. Außerdem soll der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan "Rennäcker" gefasst werden.

Nun meldete sich die Bürgerinitiative (BI) "Hirschberg gegen den Flächenverbrauch" mit einer