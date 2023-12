Hirschberg. (ans) Christian Würz (CDU) erkundigte sich in der Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt am Dienstag einmal mehr nach der Beleuchtung der Kirchen. Nachdem er bereits in der jüngsten Gemeinderatssitzung nachgefragt und Bürgermeister Ralf Gänshirt daran gezweifelt hatte, ob man die Kirchen je wieder anstrahlen könne, verschickte Bauamtsleiter Rolf Pflästerer weitergehende