In Hirschberg geht die Zahl der Kinder zurück. Als ein möglicher Grund wurde in der Sitzung des Verwaltungsausschusses am Mittwoch das fehlende Wohnraumangebot ausgemacht. Von der SPD kam der Vorschlag, statt Gruppenschließungen in Tagesstätten mehr Kinder aus anderen Kommunen aufzunehmen. Foto: picture alliance/dpa | Wolf von Dewitz