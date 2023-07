Hirschberg. (zg/ans) Die Gemeinde lädt alle Bürgerinnen und Bürger zu einer Informationsveranstaltung ein, um über wichtige Entwicklungen und Herausforderungen in Hirschberg zu informieren. Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 20. Juli, von 18 bis 20 Uhr in der Alten Turnhalle statt.

Die Informationsveranstaltung lege den Schwerpunkt auf die demografische Entwicklung von Hirschberg und "die sich daraus ergebende Notwendigkeit zum Handeln". Im Zusammenhang mit einem steigenden Erweiterungsdruck von der Metropolregion Rhein-Neckar müssten neue Möglichkeiten zur Gemeindeentwicklung in Betracht gezogen werden. Der begrenzten Verfügbarkeit von Wohnraum stehe eine große Nachfrage gegenüber, was dazu führt, dass bezahlbarer Wohnraum für weite Teile der Bevölkerung knapp werde. So ist es auch in Hirschberg. Das Angebot ist knapp, das Preisniveau überdurchschnittlich hoch.

Vor allem für Personen und Familien mit niedrigem bis mittlerem Einkommen werde es zunehmend schwierig, sich hier anzusiedeln. Selbst die Kinder ansässiger Familien seien nicht mehr in der Lage, Wohnraum in ihrer Heimatgemeinde zu finden. "Daher müssen auch in Hirschberg neue Ansätze zur Gemeindeentwicklung in Betracht gezogen werden", heißt es in der Pressemitteilung.

Bereits seit 2017 gibt es hier Überlegungen zur Schaffung von gefördertem Wohnungsbau. Unter anderem hatte die Verwaltung ein Leerstandskataster erstellt, um Innenverdichtungspotenziale aufzuzeigen, "leider mit mäßigem Erfolg". Im November 2021 hatte sich der Gemeinderat dazu entschlossen, mit der Hilfe der "Wohnraumoffensive Baden-Württemberg" die Schaffung von Wohnraum voranzutreiben. In diesem Rahmen wurde eine gesamtkommunale Analyse des Wohnraumbedarfs in Hirschberg, eine Potenzialanalyse, erstellt, die die Grundlage für weitere Handlungen bilden soll. Die Ergebnisse werden nun vorgestellt.

Zusätzlich wird über das Modellvorhaben der Raumordnung (Moro) "Regionale Steuerung der Siedlungs- und Freiraumentwicklung" informiert. Hirschberg ist eine der Modellkommunen für das Projekt, bei dem es um flächensparende Siedlungsentwicklung geht.

Vertreter der Verwaltung, Experten und weitere Akteure werden vor Ort sein, um die Inhalte zu präsentieren und für einen konstruktiven Austausch zur Verfügung zu stehen.