Hirschberg. (ans) Lange mussten die Hirschberger nach dem Bürgerentscheid zur Gewerbeparkserweiterung um zehn Hektar im März 2021 auf weitere Informationen warten. Jetzt tut sich aber was. Die Gemeinde lädt am Donnerstag, 15. Juni, um 18.30 Uhr, zur öffentlichen Informationsveranstaltung "Erweiterung Gewerbepark Hirschberg-Süd" in die Alte Turnhalle in Großsachsen ein.

